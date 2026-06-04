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МС утвърди новите студентски такси за 2026/27 г.

545 евро става средната такса за кандидат-висшистите

Днес, 10:07
287 евро повече, или 1130 евро на година, ще плащат докторантите за обучението си през 2026/27 г.
Pexels.com
287 евро повече, или 1130 евро на година, ще плащат докторантите за обучението си през 2026/27 г.

Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища през академичната 2026/27 г. Те ще обхванат над 147 000 студенти и докторанти.

Средният размер на таксата за обучение на студенти за догодина ще бъде 545 евро. За тази година тя бе 1050 лв., което значи скок от 15 лв., или с 7.5 евро повече. По-високо ще е повишението на средния размер на таксата за кандидатстване - от 60 лв. на 40 евро (78 лв.), т.е. около 9 евро повече.

При докторантите средната годишна такса за обучение ще бъде 1130 евро. За т.г. тя бе 1650 лв., или 843 евро, което значи сериозен ръст от 287 евро. Средният размер на таксата за кандидатстването на докторантите пък скача от 80 лв. (40 евро) на 130 евро, т.е. с 90 евро повече. Средната такса за обучение на докторанти в научни организации 435 евро.

 

По специалности средният размер на таксите излежда по следния начин:

- За специалностите от област „Педагогически науки“ - 440 евро. В момента средната такса е 870 лв., или 445 евро, т.е. има намаление от 5 евро.

- За специалностите от област „Хуманитарни науки“ - 460 евро, колко е и в момента. 

- За специалностите от област „Социални, стопански и правни науки“ - 460 евро, колкото е и в момента.

- За специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ - 515 евро. При 1000 лв. средна такса в момента, или 511 евро, това прави 4 евро поскъпване.

- За специалностите от област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ - 515 евро, или 4 евро повече.

- За специалностите от област „Здравеопазване и спорт“ - 615 евро. В момента средната такса е 1100 лв., или 562 евро, т.е. тук имаме поскъпване от 53 евро.

- За специалностите от област „Изкуства“ - 820 евро. При досегашна такса от 1600 лв., или 818 евро, поскъпването е само 2 евро.

Средният размер на таксата за кандидатстване във висшите военни училища ще е 25 евро, колкото е и в момента, а средната такса за обучение 725 евро, което при 1180 лв. в момента, или 603 евро, прави средно поскъпване от около 120 евро на обучението във висшите военни училища.

 

Повече за таксите в различните висши училища може да прочетете тук:

Университетско ценообразуване: От 107 евро до 5800 евро за година учене
През април традиционно се определят таксите за обучение в държавните университети за следващата година. Тази година те са особено любопитни не само заради въвеждане на еврото, но и заради повишената последните години издръжка за висшите училища.
СЕГА
30 Март 2026

 

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Ключови думи:

такси, държавни университети, академична 2026/27 г.

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