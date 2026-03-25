Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

545 евро става средната такса за студентите през 2026/27 г.

Най-висок скок се очаква на цената на обучението по здравеопазване и спорт, както и във висшите военни училища

Днес, 10:49
Докторантите да се готвят за над 280 евро по-високи такси за обучение за догодина.
Pexels.com
Средният размер на таксата за обучение на студенти за академичната 2026/27 г. ще бъде 545 евро. Това става ясно от проекторешение на МС за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за догодина. За тази година средната такса за студентите бе 1050 лв., което означава скок за догодина с 15 лв., или с около 7.5 евро.

По-високо ще е повишението на средният размер на таксата за кандидатстване - от 60 лв. на 40 евро (78 лв.), т.е. около 9 евро повече.

При докторантите средната годишна такса за обучение ще бъде 1130 евро. За т.г. тя бе 1650 лв., или 843 евро, което значи сериозен ръст от 287 евро. Средният размер на таксата за кандидатстването на докторантите пък скача от 80 лв. (40 евро) на 130 евро, т.е. с 50 евро повече.

От МОН са изчислили средния размер на таксите за обучение на студенти по специалности:

- За специалностите от област „Педагогически науки“ - 440 евро. В момента средната такса е 870 лв., или 445 евро, т.е. има намаление от 5 евро.

- За специалностите от област „Хуманитарни науки“ - 460 евро, колко е и в момента. 

- За специалностите от област „Социални, стопански и правни науки“ - 460 евро, колкото е и в момента.

- За специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ - 515 евро. При 1000 лв. средна такса в момента, или 511 евро, това прави 4 евро поскъпване.

- За специалностите от област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ - 515 евро, или 4 евро повече.

- За специалностите от област „Здравеопазване и спорт“ - 615 евро. В момента средната такса е 1100 лв., или 562 евро, т.е. тук имаме поскъпване от 53 евро.

- За специалностите от област „Изкуства“ - 820 евро. При досегашна такса от 1600 лв., или 818 евро, поскъпването е само 2 евро.

Средният размер на таксата за кандидатстване във висшите военни училища ще е 25 евро, колкото е и в момента, а средната такса за обучение 725 евро, което при 1180 лв. в момента, или 603 евро, прави средно поскъпване от около 120 евро на обучението във висшите военни училища.

Средният размер на таксата за кандидатстване в научните организации ще е 25 евро, колкото е и сега. Няма почти промяна и при средната такса за обучение на докторанти в тях - 435 евро.

Софийският университет не увеличава таксите за обучение спрямо миналата учебна година, посочиха оттам. Те са закръглени към суми, кратни на 10, например от 306,78 евро миналата година става 310 евро или от 153,39 евро става 150 евро. За някои специалности таксите са внушителни - 2100 евро по религия и теология за редовна форма, бакалавър, 5800 евро за химически науки, 5450 евро за физически науки, 3950 евро за математика. Тези такси няма да се плащат от студентите, защото са в професионалните направления, освободени от заплащане, обясняват от СУ. Таксите за тях обаче ще се преведат на Софийския университет от държавния бюджет. Безплатно в Университета догодина ще учат още младежите, записали се в направлението здравни грижи, както и в специалностите: хебраистика, ядрена техника и ядрена енергетика, различните видове филологии - арменистика, африканистика, индология, иранистика, клсическа филология, румънска, новогръцка и унгарска филология, както и педагогика на обучението по математика, информатика и природни науки.

В УНСС скачат всички такси. За икономика таксата нараства от 700 лв. на 430 евро, или с около 70 евро. За право, социология, политически науки, обществени комуникации и раво - от 900 лв. на 560 евро, или около 100 евро повече.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

такси, държавни университети, академична 2026/2027

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?