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Британското правителство се скара на Мъск заради ужасяващ протест в Белфаст

Размириците бяха провокирани заради нападение с нож от судански гражданин

10 Юни 2026Обновена
Маскирани мъже запалиха контейнери за боклуци и ги блъснаха в автобус в източната част на града.
Платформа Х
Маскирани мъже запалиха контейнери за боклуци и ги блъснаха в автобус в източната част на града.

Британското правителство разкритикува собственика на платформата X Илон Мъск в сряда, като го обвини в нагнетяване на напрежение онлайн преди безредиците в Белфаст. Къщи, коли и автобус бяха подпалени във вторник вечерта в отговор на нападение с нож в столицата на Северна Ирландия. 30-годишен суданец е обвинен в опит за убийство.

Мъск е дългогодишен критик на лейбъристкото правителство и заяви в своята платформа X преди протеста: "Само чрез много и СИЛНИ протести ще има някаква промяна!!" Той беше споделил публикация от крайнодесния активист Томи Робинсън, в която се изброяват десетки места, където хората могат да протестират.

Председателят на Лейбъристката партия Анна Търли се нахвърли върху Мъск днес, като заяви, че "всеки, който се стреми да управлява и използва подобна ситуация, за да прокарва собствения си политически дневен ред, е в жестока грешка и нанася щети. "Не искаме да виждаме подобни смущения, щети, хулиганство, насилие по нашите улици и всеки, който се опитва да ги разпали, трябва да бъде осъден", каза Търли. Търли също така каза пред Times Radio, че Мъск има отговорността да призове за спокойствие, а не да разпалва недоволство.

Премиерът Киър Стармър миналата седмица обвини милиардера, че се опитва да разпали разделение след убийството на 18-годишния тийнейджър Хенри Новак. Новак издъхва при арест през декември 2025, след като британската полиция го обърква с нападателя.

Снощи протестиращи подпалиха автобус в Белфаст, след като в северноирландската столица избухнаха безредици по време на антиимиграционния протест. Жертвата на нападението е с извадено ляво око, а нападателят е отказал адвокат и не е отговорил на повдигнатите обвинения.

Северноирландската полиция съобщи, че на редица места има спорадични огнища на безредици, включително подпалване на превозни средства. Маскирани мъже запалиха контейнери за боклуци и ги блъснаха в автобус в източната част на града, предава БНР.

В изявление на оператора на обществения транспорт в Северна Ирландия Translink се казва, че са прекратени всички услуги до и от Белфаст и се добавя: "Категорично осъждаме това нападение срещу нашата услуга".

Министърът на образованието на Северна Ирландия Пол Гивън заяви, че всяко насилие по време на демонстрации ще "отклони" вниманието от посланието на протестиращите. Докато министърът на правосъдието на Северна Ирландия Наоми Лонг реагира остро на безредиците, като заяви, че "няма място маскирани бандити да излизат по улиците и да заплашват, сплашват, нарушават реда и причиняват безразсъдни щети, макар и да осъзнава опасенията след нападенията с нож снощи", допълвайки че "не може да се позволи на омразата" да победи.

 

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Ключови думи:

Белфаст, протест

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