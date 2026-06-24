102 специалности във вуз ще се учат безплатно срещу договор с фирма

102 са специалностите, които могат да се учат безплатно следващата академична година, ако студентите сключат договор с работодател за стаж и за работа поне 5 г. при него след завършването си. Студентите, които ще имат възможност да сключат договори, са 2067 на брой. Това предвижда новият Списък на специалностите, за обучението, за които се осигуряват средства от държавния бюджет за учебната 2026/27 г.

Припомняме, че от няколко години насам държавата поема частично или изцяло таксите за обучение на студенти в определени специалности - дефицитни откъм кадри за икономиката, в замяна на което те се задължават да работят 5 г. при работодател, с който сключат договор за стаж и работа поне 5 г. след завършването си. Правилата за въпросните договори и стажове са уредени в специална наредба на МС, който приема списъци с работодателите и със специалностите, които влизат в обхвата на тази възможност.

Специалностите са от най-различни области - например медицина, медицинска сестра, медицински лаборант, рехабилитатор, металургия и полимерно инженерство в ХТМУ, мехатроника в техническите университети в София и Габрово, подземно строителство и разработване на полезни изкопаеми в Минно-геоложкия университет, роботика и мехатроника в ТУ-Варна, софтуерно проектиране във Висшето училище по телекомуникации и пощи, хидростроителство в УАСГ, ядрена химия в СУ, химичен анализ и контрол на качеството в Пловдивския университет, автоматика и компютърни системи в Тракийския университет, аерокосмическо инженерство и киберсигурност в ТУ-София и др. Сред специалностите, които получават помощ от държавата, са още акушерка, астрофизика и метеорология в СУ, геодезия и водоснабдяване и канализация в УАСГ, горско стопанство в Лесотехническия университет, електроинженерство в Русенския университет, електромобили и жп техника във Висшето транспортно училище "Т. Каблешков", изкуствен интелект и смарт технологии във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", зооинженерство в Тракийския университет, пилот на хеликоптер във Висшето военновъздушно училище "Г. Бенковски" и др.

Слаб интерес

За учебната 2025/26 г. във въпросните списъци бяха включени общо 76 специалности, изучавани в държавните висши училища, предимно от области на висшето образование „Технически науки“ и „Здравеопазване и спорт“, като бе предвидена възможност за сключване на 1988 договора със 135 работодатели. Данните от март 2025 г. на МОН показаха, че само 27 договора са сключени от 2021 г. досега между студенти и работодатели. Висшите училища, с които са сключени договори, са Техническият университет-София, ТУ-Габрово, Минно-геоложкият университет, Университетът по архитектура, строителство и геодезия и трите медицински университета в Плевен, Пловдив и Варна. Специалностите, в които се обучават студенти, са дигитални индустриални технологии, подземно строителство, мехатроника, компютърни технологии в машиностроенето, водоснабдяване и канализация, медицина и медицинска сестра.