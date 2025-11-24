Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Увеличават часовете за стаж за бъдещите офицери

На тях вече ще могат да преподават и специалисти от практиката

Днес, 11:24
Проектът цели по-добра практическа подготовка на курсантите и военнослужещите чрез стажове и учебни практики.
Илияна Кирилова
Проектът цели по-добра практическа подготовка на курсантите и военнослужещите чрез стажове и учебни практики.

От 200 на 400 часа се увеличава учебната практика и стажът за студентите по военно дело, обучаващи се за офицери. Това предвиждат промени в наредбата за държавните изисквания за придобиване на бакалавърска степен по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление" в професионално направление "Военно дело".

Те дават възможност планирането и разработването на учебната документация за обучението във висшите военни училища, съответно във военните академии по специалностите от направление "Военно дело", да се определят със заповед на министъра на отбраната.

Обучението за "офицер за тактическо ниво на управление" остава 4-годишно и съответстващо на поне 240 кредита, като занапред се добавя изискване 10 от тях да са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. До 10 на сто от общия хорариум на учебните часове в бъдеще ще могат да се провеждат от изявени специалисти от практиката, т.е. не само от военното министерство и Българската армия, но и от други ведомства.

Задължителните учебни дисциплини за бъдещите офицери ще продължат да се изучават в общо 2020 часа, но с известни размествания на хорариумите по отделните тематични групи. Ако в момента базова военна подготовка и обща военна подготовка се изучават с по 150 учебни часа, т.е. общо 300 часа, занапред дисциплината става "базова военна подготовка и въведение във военната професия", за която се дават 320 часа. Часовете са специална военна подготовка се увеличават от 700 на 800 часа, тези за национална сигурност, управление на ресурсите и основи на правото - от 150 на 160 часа, а за езикова, лидерска и физическа подготовка си остават 700 часа.

Досегашната "учебна практика и стаж", която в момента е 200 часа, занапред се изменя на задължителна практическа подготовка, която ще се провежда под две форми. Едната е войскови стажове и практики във военните формирования от Българската армия или в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - те ще са с продължителност не по-малко от 400 часа. Другият вариант е учебна практика за младши войскови лидери във висшето военно училище - не по-малко от 80 часа. 

Добавя се и ново изискване към образованието на завършилите професия "офицер за тактическо ниво на управление" - освен да получат широкопрофилна и специализирана професионална подготовка по военно дело и придобият умения за адаптивност и за самостоятелна професионална работа и за работа в екип, обучението им следва да изгради у тях "умения за критично мислене, развитие на лидерски качества и придобиване на изследователски компетенции.

Промени се предлагат и в наредбата за изискванията за регулираните професии "офицер за оперативно ниво на управление" и "офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили", където също се променят част от часовете по задължителните дисциплини.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

военно дело, университети

Още новини по темата

Като знам какъв инженер съм, ме е страх да отида на лекар
01 Дек. 2025

Университетите ще получат 10% по-висока субсидия за студентите си
19 Ноем. 2025

Университетите пращят от пари като банки
10 Ноем. 2025

Университетите у нас са натрупали 723 млн. лв. резерви
08 Ноем. 2025

Увеличават бонусите на ректорите

03 Окт. 2025

Просветният министър поиска нови по-леки санкции за университетите
01 Окт. 2025

Заплатите в университетите са между 2100 и 5200 лв.
03 Септ. 2025

Професорите се увеличават, а студентите намаляват
30 Авг. 2025

Студентите не останаха доволни от 40% намаление на таксите им

24 Юли 2025

Депутати предлагат 25% по-ниски такси за студентите в платено обучение
01 Юли 2025

Едва 135 работодатели ще си отглеждат студенти
27 Юни 2025

БГ особености в университетите - нямаш лекции, получаваш 6
09 Юни 2025

Студенти и преподаватели взаимно се обвиняват за ИИ
25 Май 2025

В един от най-престижните университети в САЩ ще се учи български език
15 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ