Увеличават часовете за стаж за бъдещите офицери

От 200 на 400 часа се увеличава учебната практика и стажът за студентите по военно дело, обучаващи се за офицери. Това предвиждат промени в наредбата за държавните изисквания за придобиване на бакалавърска степен по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление" в професионално направление "Военно дело".

Те дават възможност планирането и разработването на учебната документация за обучението във висшите военни училища, съответно във военните академии по специалностите от направление "Военно дело", да се определят със заповед на министъра на отбраната.

Обучението за "офицер за тактическо ниво на управление" остава 4-годишно и съответстващо на поне 240 кредита, като занапред се добавя изискване 10 от тях да са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. До 10 на сто от общия хорариум на учебните часове в бъдеще ще могат да се провеждат от изявени специалисти от практиката, т.е. не само от военното министерство и Българската армия, но и от други ведомства.

Задължителните учебни дисциплини за бъдещите офицери ще продължат да се изучават в общо 2020 часа, но с известни размествания на хорариумите по отделните тематични групи. Ако в момента базова военна подготовка и обща военна подготовка се изучават с по 150 учебни часа, т.е. общо 300 часа, занапред дисциплината става "базова военна подготовка и въведение във военната професия", за която се дават 320 часа. Часовете са специална военна подготовка се увеличават от 700 на 800 часа, тези за национална сигурност, управление на ресурсите и основи на правото - от 150 на 160 часа, а за езикова, лидерска и физическа подготовка си остават 700 часа.

Досегашната "учебна практика и стаж", която в момента е 200 часа, занапред се изменя на задължителна практическа подготовка, която ще се провежда под две форми. Едната е войскови стажове и практики във военните формирования от Българската армия или в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - те ще са с продължителност не по-малко от 400 часа. Другият вариант е учебна практика за младши войскови лидери във висшето военно училище - не по-малко от 80 часа.

Добавя се и ново изискване към образованието на завършилите професия "офицер за тактическо ниво на управление" - освен да получат широкопрофилна и специализирана професионална подготовка по военно дело и придобият умения за адаптивност и за самостоятелна професионална работа и за работа в екип, обучението им следва да изгради у тях "умения за критично мислене, развитие на лидерски качества и придобиване на изследователски компетенции.

Промени се предлагат и в наредбата за изискванията за регулираните професии "офицер за оперативно ниво на управление" и "офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили", където също се променят част от часовете по задължителните дисциплини.