Тези мутри са и на Радев

"До неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена, а правосъдието работеше в техен интерес. Днес държавният чадър пада. Вие представяте ли си по времето на Пеевски и Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС да влязат в именията на Ами, да стигнат чак до подземията, да претърсят абсолютно всичко, да изземат електронни устройства оттам, дори и от къщи в Капитан Андреево". Това обяви патетично доскорошният президент и настоящ премиер Румен Радев в на практика първата си пресконференция, откакто спечели изборите и стана министър-председател.

Той продължи да нарежда как до неотдавна тези хора и българската политическа класа са били едно цяло, защото полицията е стояла отпред да ги пази. "Полицията и службите не са си и помислили, че могат да влязат, да претърсят, да обискират, да задържат. Сега държавата го прави и ще продължи да го прави", смело заобещава Радев.

Още по-драматично той призова гражданите при случаи на кортежи по пътищата и при случаи на демонстрации с охрана по заведения, да се обаждат на 112, защото МВР били в готовност да реагират. "Няма да допуснем мутренските времена все още да съществуват в България, защото те в последните години се възродиха", отсече смелият български министър-председател, който апропо във въпросните години притежаваше изпълнителната власт за по-дълги периоди от всеки друг.

И някъде тук мутрите, като се разтрепериха

- точно толкова, колкото и олигарсите.

Дори няма нужда от толкова силна ирония, за да се чуди човек дали да се смее или да плаче след всички бомбастики, на които се нагледаха и наслушаха българите през последните месеци, включително и онези, които гласуваха за Радев и новоучредената му партия.

И не само защото е твърде смешно иначе смелият премиер да няма куража дори да каже името на Ами, наричайки го само по прякор. Едва ли е, защото е мислил, че може да го обърка.

Няма как да не се отбележи и обстоятелството, че същият този настоящ министър-председател, който сгъна олигарсите само за дни и вече подпука мутрите по имения и магистрали,

разчита очевидно на късата памет на българското общество

Защото точно той беше 9 години президент и направи половин дузина служебни правителства. Нещо повече. От повече от 5 години насам именно той владее всички специални служби и е участвал в поставянето на всеки един от техните ръководители.

Може би и мнозина са позабравили, че от лятото на 2020 г., когато Радев вдигна юмрук и призова "Мутри, вън", са минали 6 години и сигурно поне 6 служебни правителства, назначени лично от Румен Радев. Именно той и поставените от него премиери и министри са отговаряли за МВР, ДАНС, финансови инспекции, контролна система, данъчни, митници. За толкова време те защо не влязоха в именията на мутрите? Уж само Пеевски и Борисов не го правили? Защо не им хванаха заглушителите и кортежите? Защо не ги отбиха от милионни поръчки за каквото се сети човек - пътища, строителство, граници, лаборатории, финанси ... Защо не им спряха хранителната верига от заложни къщи, хазарт, кредити, борси и търговия от салати, зеленчуци, колбаси до коли и оръжия?

И какво стана за всички тези години и правителства - едно голямо нищо

Дори човек да се чуди дали поне от кумова срама Радев и обкръжението му първо не си посипят главата, задето не свършиха нищо толкова години, независимо че политическият късмет и политическата рулетка им даде да управляват не малко време.

Нищо подобно. Като приличащи на група комедианти и разчитайки на къса обществена памет, те сипят денонощно едни и същи бомбастики. Да вземем само няколко примера.

"Разследванията за корупция срещу политици набъбват всеки ден", "Има сигнали и срещу лидери на партии, включително и парламентарно представени", "Скоро излизат разработки срещу сериозни политически играчи", "Има сериозни данни за извършени нарушения, свързани с движения на финансови средства", "Скоро обществото ще научи имената", "в следващите дни ще има реализации в различни направления". Едва ли има човек, който да не каже, че това са реплики и обещания на сегашния премиер и неговите министри.

Ами не - това са реплики от 2023 г., когато същите тези хора пак бяха на власт. Нещо повече. Тогава от сутрешните блокове, през обедните новини, та чак във вечерните говорилни, се сипеха обещания и се обявяваяше как ей сега ще бъдат вкарани в съда обвинителни актове срещу хора от политическите върхове, как хората с прякори щели да останат без милионите си, как босовете на наркоразпространението всеки момент ще бъдат прибрани в затвора.

Звучи ви много познато, нали? Като копи-пейст?

Изобщо да не припомняме обещанията на тогавашния вицепремиер и служебен вътрешен министър Иван Демерджиев как имало много данни срещу бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, как се работело усилено по сигналите срещу тогавашния главен прокурор Иван Гешев, че имало движение дори и по документите, касаещи дипломата му и как се откривало "интересно поле за работа и, че ще има резултати в следващите 1-2 седмици". Минаха много седмици и луни и нищо подобно не се случи.

Единствено същите хора пак сега са на власт, пак сипят бомбастики, заклинания и обещания. Но и това не е всичко. Ето да видим как през 2023 г. президент е Румен Радев, служебен премиер е Гълъб Донев, който сега е финансов министър и вицепремиер, Демерджиев е пак вътрешен министър, но не е вицепремиер, Пламен Тончев е пак шеф на ДАНС, Петър Тодоров е шеф на вътрешната комисия на парламента, а по онова време е главен секретар на МВР.

Та същите тези хора какво направиха през 2023 г.?

Атакуваха ресторанта на Ами в Драгалевци, под сурдинка обявиха, че там са били заглушени всички честоти, че е имало тунели и тайници, в които сигурно се е крил и бягал бившият следовател Петьо Петров, известен и като Пепи Еврото ? Всички се повтаря едно към едно, единствено заглушителят вече играе централна роля в пиесата. В нея само още не се е стигнало до това как щяло да се разкрие и убийството в ЮАР на Красимир Каменов-Къро, както през 2023 г., ама е почти сигурно, че и до това ще се стигне тези дни.

Но както казва сега вътрешният министър, да не си помисли някой, че става дума за фиксация. Не, щяло да има и други ударени имена. Колко много прилича на реплика на Демерджиев от 2023 г. - "Още много бизнесмени с прякори ще станат обект на проверки - нека да не остава обществото с впечатлението, че МВР има специално отношение ... Всеки бизнесмен с прякор го очаква подобна операция в близките седмици". Някой да си спомня нещо да се е случило тогава?

През 2023 г. така и не се стигна нито до арести, нито до обвинения, нито дори до елементарни разкрития. Сегашната ситуация не предполага кой знае какъв оптимизъм в повече. Още повече, че пак се заговори витиевато как операцията била на ДАНС и тя, ако каже нещо, ама ДАНС не казва нищо. Изведнъж се оказа, че пак няма арести. Оказа се, че заглушителят бил много мощен, ама бил намерен разглобен и липсвали някакви части, дето се издирват тепърва. Оказа се, че такива хванати заглушители имало през годините много и по думите на бивш шеф на КРС дори много по-мощен бил пробван незаконно в Пловдив, за да бъде продаден на арабски бизнесмени. Пак се обещава, че били иззети някакви записи от камери, които можело "да се окажат много интересни" и всякакви подобни.

На фона на тези обещания и хвалби имаме всекидневни какви ли не прояви на престъпността. Локали се вихрят из центъра на София, младежи пребиват до смърт като куче мъж в Пловдив, неофашисти се събират необезпокоявани в клуб, бизнесмен е убит и запален в Банкя, Пепи Еврото се разхожда на свобода, фамилии се избиват с брадви, пушки и камъни из цялата страна, някакви хора бият и нападат полицаи, други се обличат и ходят с полицейски униформи.

Просто вече и дребните бандити взеха на подбив МВР и полицията, какво остава за корумпираните политици, мутрите с прякори и кортежи.

Апропо крайно време е управляващите да кажат поименно олигарсите, срещу които се борят, да кажат ясно дали са спонсорирани от "някакви добри олигарси", да декларират, че те не участват в битка между едни олигарси срещу други, да кажат дали е пресечена финансовата връзка между олигарси и мутри от една страна и държавния бюджет от друга, дали е имало разплащания към такива хора. Всичко останало е прах в очите.