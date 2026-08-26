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Унгария направи рязък завой и обяви Русия за заплаха

Така Будапеща скъса с дружеската външна политика към Москва от времето на Виктор Орбан

Днес, 14:45
Петер Мадяр
ЕПА/БГНЕС
Петер Мадяр

Новото унгарско правителство обяви Русия за заплаха и така скъса с дружеската към Москва външна политика по време на дългогодишното управление на бившия премиер Виктор Орбан, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Промяната присъства в документ, в който са изложени насоките за работата на унгарската делегация на Общото събрание на ООН през септември. Документът е подписан от приемника на Орбан - премиерът Петер Мадяр - и публикуван снощи в официалния вестник на страната.

„Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници“, се казва в документа. В него също така се подчертава, че Унгария „признава правото на източната си съседка на самозащита“.

„Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, се посочва в насоките. Будапеща подкрепя всички усилия, които биха довели до преговори за „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.

ДПА отбелязва, че по време на 16-годишното управление на Орбан Унгария смекчаваше или възпрепятстваше санкциите на ЕС срещу Русия и водеше кампании за очерняне срещу Украйна. Позицията на страната беше редовно критикувана от Европейския съюз.

След като пое властта, Унгария незабавно обяви промяна във външната политика. Новото дясноцентристко правителство даде възможност за започване на преговори с Киев през юни за присъединяване към ЕС, върху което Орбан налагаше вето в продължение на две години. В двустранни преговори с Украйна Унгария също така разреши повечето от спорните въпроси в отношенията си със съседката си, включително за правата на унгарското малцинство в украинската погранична Закарпатска област.

За разлика от други страни от НАТО обаче, Унгария продължава да отказва да доставя оръжие на Киев. Правителството в Будапеща се противопоставя също на ускореното присъединяване на Украйна към ЕС.

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Ключови думи:

Петер Мадяр, Унгария, Русия

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