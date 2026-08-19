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Руски самолет Ил-76 кацна в Ниш след полет над България

19 Авг. 2026
Противопожарният Ил-76ТДП, който прелетя над България.
Противопожарният Ил-76ТДП, който прелетя над България.

Самолет Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) на Руската федерация кацна в сръбския град Ниш, прелитайки през въздушното пространство на България. Специализираната машина е изпратена, за да се включи в овладяването на мащабните горски пожари в Сърбия.

Руският правителствен самолет, преминал през България, е имал разрешение за това, съобщиха от министерството на туризма.

Руското МЧС съобщи по-рано, че по заповед на руския президент Путин самолетът Ил-76, заедно с екипажа си и екип за спешни операции, е бил изпратен в Република Сърбия за борба с горските пожари.

Самолетът всъщност е Ил-76ТДП - най-големият руски противопожарен самолет, версия на руския тежкотоварен транспортен самолет. Той разполага с вътрешни резервоари за вода с капацитет до 42 000 литра.

Пожарът в природен парк Делиблатска пещера все още е активен, като вятърът затруднява усилията за гасене, а високите температури спомагат за бързото разпространение на огъня в няколко посоки. До момента пожарът е опожарил около 4000 хектара, въпреки усилията на сръбските власти да го овладеят.

Това е един от пожарите, които предизвикаха задимяване над София и части от Западна България във вторник.

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Ключови думи:

Ил-76, Сърбия, пожари, Русия

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