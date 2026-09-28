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Путин увеличава отново състава на руската армия

Разрешената численост на военнослужещите разсте с 15 500 души #сега #чужбина #Путин #армия

Днес, 07:33
Разрешената численост на руските въоръжени сили е определена на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи.
Разрешената численост на руските въоръжени сили е определена на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи.

Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който разрешената численост на военнослужещите във въоръжените сили се увеличава с 15 500 души, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че това е четвъртото му решение от този род през тази година - Путин вече беше подписал документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли тази година. .

В указа не се посочва причина за това увеличение и не се уточнява как ще бъдат запълнени новите длъжности. "Разрешената численост на руските въоръжени сили е определена на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи", се посочва в указа.

Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 войници. Настъплението на руските сили на бойното поле се забави тази година, като широко разпространеното използване на дронове на фронта прави почти невъзможни бързите и масирани маневри на войските. Украйна многократно е обвинявала Русия, че подготвя нова военна мобилизация, което Путин определи като украинска "дезинформация". Руският президент за последно беше наредил мобилизация на резервистите през 2022 г., след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украйна, припомня АФП.

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Ключови думи:

Русия, Владимир Путин

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