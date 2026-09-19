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В Русия контролират със специална лотария дали чиновниците гласуват

Хакери атакуват онлайн гласуването

19 Септ. 2026Обновена
Гласуването в Русия трае три дни. До 14 ч. днес избирателната активност е 31%
EPA/BGNES
Гласуването в Русия трае три дни. До 14 ч. днес избирателната активност е 31%

Държавните служители в руските региони са принуждавани да гласуват, като им раздават лотарийни билети с индивидуални номера. В Русия тече вторият ден от парламентарните избори. Властите традиционно се опитват да постигнат висока избирателна активност - основно за сметка на служителите в бюджетната сфера, които са принуждавани от работодателите си да гласуват. На сегашните избори масово се използва схема, която позволява да бъдат установявани хората, отклоняващи се от гласуване.

В няколко региона гласуването се контролира с помощта на индивидуални лотарийни билети. Жител на Камчатския край, който работи в сферата на образованието, разказа пред Би Би Си, че такъв билет - с уникален за всеки гласуващ номер и QR код - му е бил даден на работното място.

"Във всяка институция има координатор, който предава на хора от секционните избирателни комисии данните кой с какъв номер е. В избирателната секция задължително трябва да покажеш лотарийния билет",  разказва източникът на Би Би Си.

Ръководството е поискало той и колегите му да отидат да гласуват сутринта в петък, 18 септември. Лотарийният билет е бил сканиран веднага след преминаването през рамката на металдетектора. Всички участници в лотарията са получили сувенири.

На работното място действително следят кой е гласувал: днес, 19 септември, един от служителите на институцията е бил смъмрен от „координатора по гласуването“, защото уж не е отишъл до избирателната секция, твърди източникът. Подобни случаи има и в други региони. Депутатът от Държавната дума от Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) Вячеслав Мархаев съобщи в своя Telegram канал, че в Бурятия служители в бюджетната сфера са принуждавани да гласуват именно на 18 и 19 септември, включително чрез участие в лотария. В културните учреждения <…> са им раздали поименни талони, за да могат да проследяват кой още не е гласувал,  съобщава той. Подобна е ситуацията и в Красноярския край. Както съобщава Telegram каналът „Настоящая Сибирь“ („Истински Сибир“), там ръководствата контролират избирателната активност на служителите в бюджетната сфера чрез „лотарийни билети с индивидуални номера, свързани с конкретни фамилии“.

Би Би Си е изпратила запитване до Централната избирателна комисия (ЦИК) с молба да коментира тези случаи. Към 14:00 ч. московско време избирателната активност на изборите за Държавната дума е надхвърлила 32%.

Голяма забава в социалните мрежи предизвика и борбата на Владимир Путин с компютъра, като се опита да гласува онлайн.

Руските власти съобщиха днес за множество атаки срещу избирателните системи и комуникационните линии в цялата страна в рамките на парламентарните избори, които се произвеждат от 18 до 20 септември, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Системата за гласуване онлайн в Москва беше подложена на кибератака през изминалата нощ в рамките на произвеждащите се в Русия парламентарни избори, но "ситуацията остава под контрол", съобщи руската агенция Интерфакс, позовавайки се на изказване на председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова.

Атаките продължават, но всички биват отблъсквани успешно, заяви Памфилова, цитирана от руските държавни медии.

Отделно от това руското Министерство на цифровото развитие, съобщенията и масовите комуникации съобщи, че е регистрирало опит за саботаж на комуникационни линии в Далечния Изток на страната, но атаката е била предотвратена и всички комуникации са били възстановени, съобщиха още държавните медии в Русия.

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Ключови думи:

Русия, парламентарни избори

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