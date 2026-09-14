Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че в случай на пряк военен сблъсък с Русия Полша и европейските държави са способни да нанесат поражение на руската армия благодарение на значителното си превъзходство във въздуха, пише Focus.

„Ако Русия ни нападне и ние свалим ръкавиците, мисля, че доста бързо ще победим Русия. Имаме огромно превъзходство над Русия във военновъздушните сили“, заяви Сикорски.

На въоръжение в Полша се намират 48 изтребителя F-16C/D Block 52+. Варшава е поръчала също 48 южнокорейски самолета FA-50 и 32 изтребителя F-35A.

Сикорски даде като пример украинските удари по руските петролни рафинерии.

„Ако украинците са успели да извадят от строя половината от руските мощности за преработка на петрол за шест месеца, ние бихме могли да направим това за шест седмици и да унищожим останалата половина“, каза полският външен министър.

По думите на Сикорски европейските държави трябва да убедят руския президент Владимир Путин, че са готови да отговорят на евентуална агресия и да направят едно потенциално нападение срещу ЕС изключително скъпо за Москва.

Министърът заяви, че възможностите на европейските държави се подценяват. Според него общите разходи за отбрана на балтийските и северноевропейските държави вече надхвърлят руския военен бюджет. Дори без участието на САЩ европейските държави запазват превъзходство над Русия във въздуха.

Снощи полското правителство заседава извънредно по повод руските атаки на два влака, пътуващи от Киев към Полша. Нападенията се разминаха без жертви заради бързата реакция на украинския мониторинг и на машинистите.