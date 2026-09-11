Още един ключов морски маршрут може да бъде блокиран

Йеменските бунтовници хуси са поели контрола над ключов остров в Червено море днес, с което са завършили операцията си по завладяване на района около протока Баб ел Мандеб, съобщиха пред АФП представител на местните власти и очевидци.

„Лодки с въоръжени бойци на хусите достигнаха остров Маюн, след като правителствените сили се изтеглиха от него вчера“, заяви представителят. Островът, известен и като Перим, разделя протока на два плавателни канала. Очевидец съобщи, че въоръжени мъже „се разполагат по крайбрежието при Баб ел Мандеб и се придвижват с военни превозни средства“. Силите на международно признатото правителство на Йемен са се изтеглили от остров Перим, съобщиха двама техни представители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Поемането на контрола върху острова и пристанищния град Дубаб, който се намира точно срещу него и според представителите е бил превзет от хусите по-рано днес, е от ключово значение за установяването на контрола над протока.

Протокът Баб ел Мандеб е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. С тези действия бунтовниците биха могли да застрашат доставките от Саудитска Арабия, богатата на петрол монархия, към Азия.

Вчера подкрепяната от Иран групировка на хусите установи контрол над йеменския пристанищен град Мока на брега на Червено море, съобщи АП. Това се определя като сериозен удар за Саудитска Арабия и подкрепяните от нея йеменски сили. То може да засили иранския натиск около два изключително важни маршрута за петролните доставки - протока Баб ел Мандеб и Ормузкия проток, разположени от двете страни на Арабския полуостров, пише CNBC.

Мока е стратегически град на йеменското крайбрежие на Червено море, който се намира на около 75 км северно от протока Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и оттам със световните пазари.

Houthi forces captured the key coastal city of Mokha overnight after Saudi/UAE backed forces retreated.



Seen here, Houthi fighters pose with an abandoned M-ATV MRAP at the city’s critical seaport. pic.twitter.com/1WD6l08MVc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 10 септември 2026 г.

Значението на Баб ел Мандеб за световната търговия нарасна значително след началото на войната между САЩ, Израел и Иран в края на февруари. Протокът се превърна във важен алтернативен маршрут за транспорта на суров петрол към Азия. Сега обаче се засилват опасенията, че настъплението на хусите към Баб ел Мандеб може да има сериозни последици за международната търговия, особено ако групировката увеличи заплахите или атаките срещу корабоплаването в Червено море.

Превземането на Мока е "голям удар" за Саудитска Арабия, тъй като създава възможност хусите да установят по-силен контрол върху подходите към Баб ел Мандеб.