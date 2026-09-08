Меркел се покая за политиката си към Путин

ЕПА/БГНЕС архив Меркел и Путин през август 2021 в Москва. През септември същата година мандатът й изтече.

„Поглеждайки назад - и казвам това и като самокритика - може би трябваше да увеличим военните разходи в Европа по-бързо след анексирането на Крим“, заяви бившият германски канцлер Ангела Меркел в интервю за румънска телевизия. Русия анексира Крим през 2014 г.

Управлението на Меркел приключи през есента на 2021 г. Съществува хипотеза, че Владимир Путин е чакал тя да се оттегли, за да нападне през февруари 2022 г. Украйна. По време на управлението на Меркел Русия поддържаше добри отношения с Германия и ѝ продаваше природния газ на изгодни цени. Тогава бяха построени газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които заобиколиха Полша.

Меркел коментира и т.нар. защитна стена на ХДС по отношение на "Алтернатива за Германия". На търговския панаир Digital X в Кьолн тя изрази разочарованието си от резултатите от изборите в Саксония-Анхалт. „Като член на ХДС, сърцето ми кърви“, каза Меркел. ХДС, които управляваха източната провинция, загубиха местните избори катастрофално в неделя.

Меркел критикува ХДС предимно за това, че се фокусира твърде много върху дистанцирането си от АзГ. „Не съм измислила това и не ми харесва чак толкова“, каза тя по отношение на защитната стена. Вместо това ХДС трябва да обясни по-ясно „какво иска за тази страна“ и да убеди хората с конкретни политически цели.

Става въпрос за това да се покаже на хората защо сътрудничеството с АзГ е ненужно. Тя също така отправи предупреждение към всички останали партии, като каза, че трябва да се откажат от „фиксацията“ си върху АзГ.

Бившата канцелрка участва и в дискусия за свободата в ерата на изкуствения интелект на конференцията „Диджитал Екс“ (Digital X)

"Свидетели сме на повратна точка, истинска повратна точка в германската история“, заяви тя.

Меркел заяви, че демократичните партии трябва да възприемат различен подход, за да се ангажират по-ефективно с обществеността и да обяснят напредъка по-ясно, като „се обръщат към гражданите на индивидуална основа“.

Много граждани вече не отдават значение на фактите и вместо това разчитат на емоциите, каза Меркел, предупреждавайки, че подобно отношение не трябва да се разпространява широко.

„Постижението на Просвещението беше, че хората се споразумяха за фактите“, каза тя.

"Ако емоциите трябва да имат предимство пред фактите, това би представлявало стъпка назад за цивилизацията", добави тя.