Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Меркел се покая за политиката си към Путин

Бившата канцлерка заяви, че победата на АзГ е "повратна точка в германската история"

08 Септ. 2026Обновена
Меркел и Путин през август 2021 в Москва. През септември същата година мандатът й изтече.
ЕПА/БГНЕС архив
Меркел и Путин през август 2021 в Москва. През септември същата година мандатът й изтече.

„Поглеждайки назад - и казвам това и като самокритика - може би трябваше да увеличим военните разходи в Европа по-бързо след анексирането на Крим“, заяви бившият германски канцлер Ангела Меркел в интервю за румънска телевизия. Русия анексира Крим през 2014 г.

Управлението на Меркел приключи през есента на 2021 г. Съществува хипотеза, че Владимир Путин е чакал тя да се оттегли, за да нападне през февруари 2022 г. Украйна. По време на управлението на Меркел Русия поддържаше добри отношения с Германия и ѝ продаваше природния газ на изгодни цени. Тогава бяха построени газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които заобиколиха Полша. 

Меркел коментира и т.нар. защитна стена на ХДС по отношение на "Алтернатива за Германия". На търговския панаир Digital X в Кьолн тя изрази разочарованието си от резултатите от изборите в Саксония-Анхалт. „Като член на ХДС, сърцето ми кърви“, каза Меркел. ХДС, които управляваха източната провинция, загубиха местните избори катастрофално в неделя.

Меркел критикува ХДС предимно за това, че се фокусира твърде много върху дистанцирането си от АзГ. „Не съм измислила това и не ми харесва чак толкова“, каза тя по отношение на защитната стена. Вместо това ХДС трябва да обясни по-ясно „какво иска за тази страна“ и да убеди хората с конкретни политически цели.

Става въпрос за това да се покаже на хората защо сътрудничеството с АзГ е ненужно. Тя също така отправи предупреждение към всички останали партии, като каза, че трябва да се откажат от „фиксацията“ си върху АзГ.

Бившата канцелрка участва и в дискусия за свободата в ерата на изкуствения интелект на конференцията „Диджитал Екс“ (Digital X)

"Свидетели сме на повратна точка, истинска повратна точка в германската история“, заяви тя. 

Меркел заяви, че демократичните партии трябва да възприемат различен подход, за да се ангажират по-ефективно с обществеността и да обяснят напредъка по-ясно, като „се обръщат към гражданите на индивидуална основа“.

Много граждани вече не отдават значение на фактите и вместо това разчитат на емоциите, каза Меркел, предупреждавайки, че подобно отношение не трябва да се разпространява широко.

„Постижението на Просвещението беше, че хората се споразумяха за фактите“, каза тя. 

"Ако емоциите трябва да имат предимство пред фактите, това би представлявало стъпка назад за цивилизацията", добави тя.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ангела Меркел

Още новини по темата

Меркел похарчила 65 000 евро за гримьор и фризьор
28 Апр. 2026

Меркел изкара Полша и балтийските страни виновни за войната
06 Окт. 2025

ЕС се отказва от основен принцип - свободното движение

30 Авг. 2025

Меркел в Атина: Като дете се качвах на Пирин в България и гледах Гърция
03 Юли 2025

Меркел не приема, че е отговорна за войната на Путин в Украйна
24 Ноем. 2024

Меркел публикува мемоари в сложен момент за наследството ѝ
21 Ноем. 2024

Меркел е премълчала газовия шантаж на Путин
08 Юни 2024

Меркел: Политиката ми спрямо Русия беше правилна
30 Апр. 2023

Меркел ще бъде удостоена с престижен германски орден
17 Апр. 2023

Меркел смята, че Путин е изчакал края на мандата ѝ, за да нападне
18 Юни 2022

Меркел: Няма извинение за бруталното нападение от Москва
08 Юни 2022

Сорос: Войната в Украйна може да е краят на нашата цивилизация
25 Май 2022

Ангела Меркел отхвърли предложение за работа към ООН
20 Яну. 2022

Меркел е отказала на Зеленски доставка на оръжие за Украйна

14 Дек. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Случайната Йотова срещу сектантския Гюров
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки