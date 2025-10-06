ЕПА/БГНЕС Ангела Меркел отбягва да коментира войната на Русия с Украйна вече 3 години. Но сега изненадващо изкарва виновни за нея едва ли не Полша и балтийските страни

Бившата германска канцлерка Ангела Меркел изкара Полша и балтийските страни виновни за войната на Русия с Украйна заради позицията им срещу Русия.

Тя заяви, че Полша и балтийските страни са попречили да се проведат преговори с Русия преди началото на войната с Украйна, която започна на 24 февруари 2022 г.

Полша и балтийските страни не подкрепиха инициативата за преки преговори с Русия през 2021 година, заяви в интервю за унгарското издание Partizan Меркел. Причината за това решение, по думите ѝ, била опасението, че страните от ЕС няма да успеят да изработят единна политика спрямо Русия. Невъзможността да се водят преки преговори с Путин, подчерта тя, е повлияла на по-нататъшното развитие на събитията. „Сега времената са се променили и трябва да помислим каква позиция е най-добре да заемем, за да постигнем мир,“ — отбеляза Меркел.

По думите ѝ това ще бъде възможно, ако Европа „действа като реален възпиращ фактор и подкрепи Украйна“.

Putin appeaser, Merkel blames the Baltic States and Poland for putin’s war against Ukraine.



“It was already in June 2021.



I felt that the Minsk agreement was not being respected by Putin.

That's why I wanted to find a new format, back then with President Macron, in which we… pic.twitter.com/oypUJ3trGG — Yasmina (@yasminalombaert) 6 октомври 2025 г.

В интервюто Меркел казва: „Това беше още през юни 2021 г. Усетих, че споразумението от Минск не се спазва от Путин. Затова исках да намеря нов формат — тогава, заедно с президента Макрон — в който да говорим директно с Путин като Европейски съюз.

Някои не ни помогнаха в това, особено балтийските държави, но и Полша беше против, защото смятаха, че няма да успеем да изработим обща политика по отношение на Русия. Моето мнение беше, че трябва да работим за това да имаме обща политика. Във всеки случай, това не се случи. След това напуснах поста си — и започна агресията на Путин.“ — казва Меркел.

В разговор с водещия Мартон Гуяш тя беше попитана директно дали някога е смятала Орбан за „троянски кон“ на Путин в ЕС. Меркел отговаря дословно: „Никога не съм смятала Орбан за троянския кон на Путин в ЕС. Това е абсурдно, пълна глупост.“