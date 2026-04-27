Меркел похарчила 65 000 евро за гримьор и фризьор

28 Апр. 2026
EPA/BGNES архив

Бившата германска канцлерка Ангела Меркел е похарчила приблизително 65 000 евро от държавния бюджет за фризьор и гримьор. Това беше съобщено на уебсайта на пресслужбата на Бундестага. 

„Разходите за фризьорски и гримьорски услуги от 1 юли 2024 г. до 31 март 2026 г. възлизат на 64 677 евро“, се посочва в документите. Освен това, от юли 2024 г. до март 2026 г. Меркел е направила девет пътувания, похарчвайки над 10 000 евро.  По закон германската държава покрива административни разходи, свързани с публичните задължения на бившите премиери. Тъй като се очаква да поддържат определен стандарт на „професионално представяне“, държавните институции често класифицират разходите за личен външен вид като „професионални разходи за представителство“.

Бившият канцлер Олаф Шолц, например, е осъществил четири пътувани за над 6000 евро. 

Бундестагът съобщи, че комбинираните разходи за офис оборудване на Меркел и Шолц, считано от 6 май 2025 г., са възлизали на 473 000 евро през втората половина на 2024 г., 1,4 милиона евро през 2025 г. и 408 000 евро през първото тримесечие на 2026 г. 

 

Ключови думи:

Ангела Меркел, Олаф Шолц

