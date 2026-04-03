Падна рекордът за сняг на връх Ботев

Пролетното застудяване доведе до 333 см снежна покривка на върха

03 Апр. 2026Обновена
Кадър от върха, 8 март 2026 г.
Туристическа спалня Ботев връх
Тази сутрин априлският сняг счупи рекорда за снежна покривка на връх Ботев. На първенеца на Стара планина – 2376 м, са измерени 333 см снежна покривка, съобщи сайтът stringmeteo, позовавайки се на данни от наблюдателите на високопланинските станции на НИМХ, които работят в денонощен режим. Досегашният рекорд там е от 325 см, като в района продължава да вали.

На връх Тодорка снежната покривка е 210 см, на Черни връх е 141 см, съобщиха синоптиците във "Фейсбук" профила си "Прогнозата за времето, НИМХ". На Мусала снежна покривка не се мери.

През 2024 г. връх Ботев е заслужил медийно внимание с друг прецедент – заради необичайно бързото затопляне през април, снежната покривка е била напълно стопена още на 16 април, нещо доста необичайно за тази височина.

Въпреки че днес за пръв път тази седмица се показа слънце за малко по-дълго, прогнозата на Института по метеорология и хидрология за утре отново е за значителна облачност над страната. Максималните температури ще са между 12° и 17°, в София – около 13°. Вечерта обаче облачността ще започне да се разкъсва и намалява.

В планините също ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1500 метра - от сняг.

Още новини по темата

От минус 5 до 29 градуса ще е времето през април
30 Март 2026

През март ще има и дни с 26 градуса, и сняг
01 Март 2026

Поледица и сняг идват в неделя
10 Яну. 2026

Залят мост откъсна 6 села в Родопите
28 Ноем. 2025

Сандански и Петрич обявиха бедствено положение заради проливни дъждове
27 Ноем. 2025

На Витоша заваля сняг

23 Ноем. 2025

Опасни валежи ще има днес в Западна България
26 Окт. 2025

Морски общини внезапно се притесниха за нови порои
15 Окт. 2025

5 министерства се борят с лошото време
02 Окт. 2025

От сняг до 30 градуса ще има през октомври
29 Септ. 2025

Отива си едно от най-горещите и сухи лета на последните 75 г.
05 Септ. 2025

Жена загина при летните бури в Румъния
17 Юли 2025

Рядко явление изстуди морската вода до 11 градуса
11 Юли 2025

BG-ALERT предрече торнадо в Ямболско постфактум
24 Май 2025

