Падна рекордът за сняг на връх Ботев

Тази сутрин априлският сняг счупи рекорда за снежна покривка на връх Ботев. На първенеца на Стара планина – 2376 м, са измерени 333 см снежна покривка, съобщи сайтът stringmeteo, позовавайки се на данни от наблюдателите на високопланинските станции на НИМХ, които работят в денонощен режим. Досегашният рекорд там е от 325 см, като в района продължава да вали.

На връх Тодорка снежната покривка е 210 см, на Черни връх е 141 см, съобщиха синоптиците във "Фейсбук" профила си "Прогнозата за времето, НИМХ". На Мусала снежна покривка не се мери.

През 2024 г. връх Ботев е заслужил медийно внимание с друг прецедент – заради необичайно бързото затопляне през април, снежната покривка е била напълно стопена още на 16 април, нещо доста необичайно за тази височина.

Въпреки че днес за пръв път тази седмица се показа слънце за малко по-дълго, прогнозата на Института по метеорология и хидрология за утре отново е за значителна облачност над страната. Максималните температури ще са между 12° и 17°, в София – около 13°. Вечерта обаче облачността ще започне да се разкъсва и намалява.

В планините също ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1500 метра - от сняг.