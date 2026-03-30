От минус 5 до 29 градуса ще е времето през април

Месецът се очертава хладен и дъждовен

Днес, 14:59
По-дъждовен от обичайното ще бъде април.
По-дъждовен от обичайното ще бъде април.

Хладен и дъждовен ще е започващият тази седмица месец април. Най-ниските температури през април ще са между минус 5° и 0°. Най-високите температури през месеца ще са между 24° и 29°, но те ще бъдат достигнати през последното десетдневие от април. Това прогнозират синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология в месечната си прогноза.

Средната температура ще бъде около и под нормата, която за по-голямата част от страната е между 10° и 13°, по Черноморието и във високите полета - между 8° и 14°, а за планините - от минус 5° до 3°. Валежите ще са над нормата. През по-голямата част от април динамиката ще е повишена, посочват метеоролозите.

През първото десетдневие температурите ще бъдат по-ниски от нормите. Под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони ще се създават валежни обстановки и на много места валежите ще бъдат значителни. На места в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще се примесва със сняг. Относително стабилизиране – спиране на валежите, временно разкъсване на облачността и слабо затопляне се очаква в средата на периода.

И през повечето дни от второто десетдневие ще има валежи. Ще се задържи хладно. Повишена вероятност за обстановка със значителни валежи има около 12-и и през периода 16-19 април. През третото десетдневие температурите ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми, но в началото на периода минималните ще са ниски и се очаква по високите полета и на места в котловините да се образуват слани. Вероятност за преминаване на студени атмосферни фронтове с краткотрайни валежи, гръмотевични бури, градушки и относително понижение на температурите има в средата на десетдневието и в края на месеца.

Още новини по темата

През март ще има и дни с 26 градуса, и сняг
01 Март 2026

Поледица и сняг идват в неделя
10 Яну. 2026

Залят мост откъсна 6 села в Родопите
28 Ноем. 2025

Сандански и Петрич обявиха бедствено положение заради проливни дъждове
27 Ноем. 2025

На Витоша заваля сняг

23 Ноем. 2025

Опасни валежи ще има днес в Западна България
26 Окт. 2025

Морски общини внезапно се притесниха за нови порои
15 Окт. 2025

5 министерства се борят с лошото време
02 Окт. 2025

От сняг до 30 градуса ще има през октомври
29 Септ. 2025

Отива си едно от най-горещите и сухи лета на последните 75 г.
05 Септ. 2025

Жена загина при летните бури в Румъния
17 Юли 2025

Рядко явление изстуди морската вода до 11 градуса
11 Юли 2025

BG-ALERT предрече торнадо в Ямболско постфактум
24 Май 2025

Градушка удари Карлово, Сопот и Хисаря
23 Май 2025

