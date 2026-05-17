Има 2 милиарда причини за ревизия в ДКК 

Поредно правителство идва на власт със заявки за разкрития и реформи в “Държавната консолидационна компания”. Огромният холдинг с активи за 1.9 млрд. лв., който включва под шапката си силно разнородни компании и който отдавна се отдалечи от оригиналния замисъл за създаването си - продажба на миноритарни дялове на държавата, е едно от най-непрозрачните държавни предприятия.

От миналата година има още една причина за големи апетити и задкулисни сметки към ДКК - споразумението между ВМЗ и германската “Райнметал” да изградят два завода у нас - за снаряди и за барут. Огромната инвестиция е на дневен ред и ще е един от ребусите, които кабинетът на Румен Радев ще трябва да реши при изготвянето на бюджета за 2026 г. Милиардната инвестиция изостря апетитите и неслучайно дори служебното правителство прибегна към рокади в двете пряко замесени дружества - ВМЗ и "Иганово".

Рокади в последния момент

Приближаващите предсрочни избори и ограниченият мандат на служебното правителство не са му попречили да направи рокади във “Вазовски машиностроителни заводи” в последния момент. На 7 април съветът на директорите на ДКК е освободил двама от членовете на борда на ВМЗ - Анастасия Мирчева-Николова и Лъчезар Чотов, и е назначил на тяхно място Асен Ненчев и Теодора Стоянова. Проверка в документите показва, че това е поредно решение за промяна в борд на държавно предприятие, в което избрани след конкурс членове се освобождават на формално основание - правото на общото събрание на дружеството да взема решения. Както “Сега” писа, масово при рокадите в бордовете на държавните предприятия, предприемани в последните години, няма позоваване на изричните текстове в закона за публичните предприятия, регламентиращи кога може да се освобождава член на борда. Всичко това лишава от смисъл провеждането на конкурси. Анастасия Николова и Лъчезар Чотов са поредните назначени с конкурс с мандат за 5 години, които се сменят предсрочно още преди да е изтекла първата година от назначаването. Можем да очакваме съвсем скоро да бъдат сменени и Асен Ненчев и Теодора Стоянова, пратени в борда временно за 6 месеца от служебно правителство до провеждане на нов конкурс.

По същия модел е сменен член на борда и на “Иганово” ЕАД. Това дружество, натоварено пряко с изграждането на заводите, не е под шапката на ДКК, а се управлява директно от икономическия министър, но е специално създадено именно заради бъдещото смесено дружество между ВМЗ и “Райнметал”. На 22 април - тук решението е взето дори след проведените избори и пълното мнозинство на “Прогресивна България”, служебният икономически министър Ирина Щонова е освободила член на борда на директорите, назначена с конкурс за 5 години в самия край на кабинета "Желязков" - Ива Ботева. На нейно място временно, за срок от 6 месеца до провеждане на конкурс, е сложена Светозара Ангелова.

Както “Сега” вече писа, в последния момент на 23 април съветът на директорите на ДКК е направил промени в устава и на друго ключово дружество, натоварено с злощастната програма за спешен ремонт на язовири - “Монтажи”. Намалени са от петима на трима членовете на съвета на директорите. Освободени са Никола Начев, Савка Рокоманова, Александра Сарийска, Георги Христов и Росен Крумов, а до провеждането на конкурси за временни директори са назначени Владислав Михов, Александър Стоименов и Мария Иванова. Веднага след назначаването си новото ръководство е взело решение за прекратяване на пълномощното на прокуриста на дружеството Донко Узунов.

Залогът е голям - инвестиции за стотици милиони

В дружествата под шапката на ДКК има огромни проекти. Особено висок е залогът за създаването на ново смесено дружество между ВМЗ и "Райнметал". То ще е с разпределение на собствеността 49 към 51%, като в проектобюджет`2026 на кабинета "Желязков", който катастрофира, за създаване на предприятието бяха предвидени 407 млн. евро като българска вноска. Предвидено е парите да дойдат от евтин заемен европейски ресурс по механизма SAFE. Наред с това, за да не бавят процесите, в самия край на 2025 г. правителството вдигна капитала на “Иганово” ЕАД с 82.14 млн. лв., и на ВМЗ през ДКК - с 958 400 лв.

Под шапката на ДКК се изпълнява и злополучната програма за ремонт на язовири, която е до никъде. Наскоро заместник - председателят на групата на “Прогресивна България” Слави Василев обяви, че около 120 млн. евро са били иззети от печалбата на ВМЗ и пренасочени към “Монтажи”, където сумата изтичала. Предстои да разберем какво стои точно зад тази мистификация, но години наред “Монтажи”, която изпълнява програмата за ремонти на язовири от времето на ГЕРБ с първоначален бюджет 500 млн. лв., постоянно отчиташе големи вземания, тоест дължими към нея суми. За 2024 г. вземанията възлизаха на 151 млн. лв. Можем само да гадаем какви трансфери на пари са ставали от едно към друго дружество под шапката на ДКК.

По линия на язовирите тепърва ще се чакат нови бомби. Служебният кабинет на Андрей Гюров реши да извади от списъка с подлежащи на ремонт от ДКК язовири общо 201 обекта, по които не е свършено нищо. Те се прехвърлят на собствениците им за поддръжка. От стенограмата на това заседание обаче се разбра, че собствениците пари за такава поддръжка нямат. По тази причина земеделското министерство хем е възразило срещу промените, хем ги е подкрепило.

Дефиле от директори и голяма динамика във финансовите отчети

За политическите флуктуации в управлението на страната спокойно може да се съди по промените в борда на директорите на ДКК. Според последния консолидиран доклад за дейността съветът на директорите на консолидационната компания е работил със 7 различни по състав бордове от началото на 2024 до датата на отчета - краят на третото тримесечие.

Показателни са и разходите за списъчния състав на самия холдинг. При 19 лица за деветмесечието на 2024 г., към деветмесечието на 2025 г. съставът е 31 лица. Разходите за персонал и осигуровки обаче са почти еднакви - 1.1 млн. лв. през 2024 г. срещу 1.25 млн. лв. през 2025 г. Това вероятно се дължи на изплащани обезщетения при постоянните смени в борда.

Самият финансов отчет е пълен с много резки динамики, което е типично за холдинг. Но така за числата може да се каже само, че са озадачаващи без допълнителна информация. Иначе финансовото състояние на ДКК към деветмесечието на 2025 г. се подобрява чувствително спрямо същия период на 2024 г. - 205 млн. лв. печалба при 113 млн. лв. година по-рано. По-добрият резултат се дължи основно на рязко увеличение на приходите от дъщерни предприятия - 207 млн. лв. за деветмесечието на 2025 г., към 109.5 млн. лв. за същия период на 2024 г.

Предстои да видим дали кабинетът на Румен Радев ще хвърли истинска светлина за транзакциите на пари под шапката на ДКК и дали ще пристъпи към разформироване на холдинга. ПП-ДБ постоянно повдигаше тази тема в последните години, но така и не направи нищо в тази посока - и при министър Кирил Петков в служебния кабинет на Стефан Янев, и при министър Богдан Богданов при кабинета на Николай Денков.