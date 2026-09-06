Гърция вдига минималната заплата на €1000 от 2028-а

30 мерки за увеличаване на доходите на населението и намаляване на данъчната тежест с фокус върху средната класа обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в речта си при откриването на Солунския международен панаир. Сред тях е увеличаване на минималната заплата през 2027 г. от 920 на 950 евро, а до началото на 2028 г. - на 1000 евро.

Освен това ще бъде намален минималният облагаем доход на самоосигуряващите се лица, които упражняват свободни професии, предаде БНР.

От 2027 г. авансово дължимият данък от предприятията и свободните професии ще бъде намален от 55 на 50%. Незабавно влиза в сила нулева данъчна ставка за земеделците с годишен доход до 20 000 евро. Нулева ще бъде ставката и за родителите с три деца и доход до същата сума. С 0,5 процентни пункта се намаляват осигурителните вноски на заетите в частния сектор. От април 2027 г. се очаква ново намаляване на осигуровките с 0,5 пункта.

Годишната надбавка за пенсионерите на възраст над 65 г., която се изплаща през ноември, се увеличава на 400 евро. В публичния сектор се въвежда коледна надбавка от 500 евро.

Мицотакис обеща и намаляване на цената на електроенергията с 30% през следващите три години. Още от януари 2027-а с 50% ще бъде намалена таксата за услуги в обществен интерес в сметките за електричество на домакинствата.

Гръцкият премиер обяви и програма "Мой дом 3" на стойност от 2 млрд. евро – продължение на предишните две програми за нисколихвени кредити за придобиване на жилище.

Сред обявените мерки е увеличаване на помощта при раждане на дете на 1000 евро, постепенната отмяна на патентния данък, отмяна на данъка върху недвижимото имущество в населените места с до 2000 жители от догодина и др.

Словото на Мицотакис тази година се очакваше с особен интерес не на последно място и заради предстоящите през следващата пролет редовни парламентарни избори в Гърция. Гръцкият премиер каза, че конкретните мерки са част от четиригодишен график, с което даде заявка за трети мандат на дясноцентристката си партия "Нова демокрация". Той определи мерките като "пролог на новата програма на правителството".