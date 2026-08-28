Бюджет 2027: 660 евро минимална заплата и 2400 евро таван за осигуровки

660 евро минимална заплата и 2400 евро максимален осигурителен доход залага правителството за следващата година. Това са нивата, които финансовият министър Гълъб Донев е спуснал в указанията си до ведомствата за изготвянето на проекта за бюджет 2027.

Допусканията за определяне на прогнозен размер на минималната заплата са:

• За 2027 г. – 660 евро

• За 2028 г. – 680 евро

• За 2029 г. – 710 евро

Правителството все още не е взело решение за размера на минималната за 2027 г., след като синдикати и работодатели не можаха да се договорят за нея. Ясни са параметрите, които ще се ползват при определянето й всяка година, а проектът с промени в Кодекса на труда дори вече е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове. Към момента новите индикатори дават размер от 672,80 евро. Старата формула даваше 690 евро и около това доста се шуми от опозицията. Факт е, че при тези допускания ръстът й значително ще се забави.

За максималния осигурителен доход се залагат увеличения във всяка от следващите три години:

• За 2027 г. – 2400 евро

• За 2028 г. – 2500 евро

• За 2029 г. – 2600 евро

Максималният осигурителен доход беше увеличен на 2300 евро от 1 август.

И за 2027 г. финансовото министерство залага да се спазва намалението с 10% от 1 септември 2026 г. на разходите за заплати и възнаграждения на персонала в държавната администрация. И въпреки че уж щеше да прави разчети и анализи за тях, целият сектор "Сигурност" отново се спасява от рязането на разходи, въпреки че е един от най-трудоемките откъм хора и заплати. Ограничението не важи и за общините, звената на делегирани бюджети и здравеопазването.