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Минималната заплата ще се равнява по 50% от основната

До края на този месец ще има формула, а до края на септември – размер за 2027 г.

12 Авг. 2026Обновена
Гълъб Донев и Наталия Ефремова
МТСП
Гълъб Донев и Наталия Ефремова

Мерилото за адекватност на минималната заплата ще бъде 50% от средния размер на основната работна заплата. Това обяви днес вицепремиерът Гълъб Донев, след като вчера работната група по въпроса договори критериите, които ще влязат в новата формула.

Обявената днес формулировка само на пръв поглед звучи като спряната формула, по която минималната заплата растеше с бързи темпове в последните години. Важният детайл тук е, че занапред ще се взема предвид основна, а не брутна заплата. Това би следвало да означава, че ще се ползва по-ниска база – основната заплата е само част от брутната, а в брутната влизат и допълнителните възнаграждения, добавката за клас и т.н. Не е ясно и как точно ще се прилага тази референтна стойност, но би следвало занапред най-ниското възнаграждение да не пада под нея.

Изказването на Донев не означава, че това ще е новата формула за минимална заплата. За адекватността на най-ниското възнаграждение ще се прави оценка веднъж на четири години. След като критериите бяха договорени вчера, до края на месеца ще има формула, а до края на септември ще бъде определен и размерът за 2027 г.

Договорените критерии включват: покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж на работните заплати; дългосрочните равнища на производителността на труда. Кои официални данни ще се ползват по тези въпрос и каква тежест ще имат отделните критерии във формулата все още не е договорено.

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