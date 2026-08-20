Развръзката за минималната заплата ще е утре

Утре синдикати, работодатели и правителство трябва стигнат до решение за минималната заплата за 2027 г. Развръзката се очаква в работната група, която обсъжда нова формула за определяне на най-ниското възнаграждение за страната. Индикаторите, които ще влязат с равна тежест в нея, вече са определени. Ясни са и всички данни, без тези за медианната заплата. Днес Националният статистически институт трябваше да представи на участниците в преговорите и тези данни, за да се види горната граница на минималната заплата за догодина. Разговорите обаче са преместени в последния момент за петък.

Предварителните данни показват, че новата минимална заплата ще е до 667 евро, но това число може и да се промени. Очаква се да стигне до договорка и как ще се измерва адекватността на заплатата. Засега е решено само това да става веднъж на три години.

В следващите години минималната заплата трябва да се договаря от синдикати и работодатели, но в посочен от правителството диапазон. Горната граница на този диапазон ще се определя от формула по четири индикатора. Индексът на цените на малката потребителска кошница ще се използва за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата с оглед издръжката на живот. Брутната медианна работна заплата ще отчита общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, а брутната средна работна заплата – темпа на растеж на възнагражденията. Брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години ще служи за определяне на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Сроковете за определяне на минималната заплата за следващата година се изтеглят значително напред във времето, поради което тя ще зависи от по-остарели данни. До 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да бъде определена минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е изчислена горната граница. Работодателите и синдикатите ще имат срок до 15 май да договорят размера на минималната работна заплата, а до 31 май да изготвят доклад. Въз основа на доклада на социалните партньори Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година.