Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПБ гласува "черна кутия" на кабинета за минималната заплата

Концентрирате все повече власт, възмути се опозицията

Днес, 12:56
Голяма част от дебата мина при полупразна зала. Сред малкото депутати на ГЕРБ, които проследиха целия дебат, беше Владислав Горанов, за когото по същото време течаха разкрития на брифинг в МС.
МТСП
Голяма част от дебата мина при полупразна зала. Сред малкото депутати на ГЕРБ, които проследиха целия дебат, беше Владислав Горанов, за когото по същото време течаха разкрития на брифинг в МС.

След три часа разправии депутатите на "Прогресивна България" гласуваха "празен чек" на правителството да определя минималната заплата. Това стана възможно единствено благодарение на ДПС, които спасиха кворума, за да се проведе гласуването. Депутатите на Румен Радев в залата бяха 119 и нямаше да стигнат, а опозиционните партии отказаха да се регистрират. Така кворум имаше, и предложението на правителството мина със 119 гласа "за".

Цялата опозиция единодушно се възмути от мъглявите текстове, по които занапред ще се определя най-ниското възнаграждение за страната. В законопроекта липсват ключови дефиниции какво е издръжка на живота, дългосрочна производителност и др. Не е записана и тежестта, която ще има всеки от четирите показателя. "Това е черна кутия и е част от общата ви концепция да концентрирате все повече власт", обяви Мартин Димитров от ДБ. Много други депутати също се възмутиха, че ги карат да подписват "празен чек" на правителството.

Многократно бе изтъквано, че новият механизъм няма да може да се приложи не само за тази година, но и следващата година, защото тепърва Националният статистически институт ще прави методика за измерване на издръжката на живота. Почти нямаше депутат, който да не посочи, че на практика правителството отрязва 20-30 евро от най-ниското възнаграждение, защото по суспендираната формула то трябваше да е 690 евро, а сега ще бъде най-много 672,80 евро. Оправете текстовете между първо и второ четене, призова Асен Василев от ПП. Той припомни на управляващите, че България е единствената европейска страна с увеличаващо се неравенство и то чисто математически ще продължи да се увеличава.

Какво гласуваха депутатите:

Минималната работна заплата за страната за следващата година се определя до 15 август на текущата година, като се вземат предвид следните критерии:
1. покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;
2. общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;
3. темп на растеж на работните заплати;
4. дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.

Проблемите с тези текстове са няколко. Въпреки че 15 август следва да дава добра предвидимост за бизнеса, към този момент, и особено през 2027 г., ще има проблем с набавянето на данните. Така общо формулирани, тези критерии позволяват, както изтъкна Мартин Димитров, на различни правителства да приемат различни минимални заплати. Оттам идва и възмущението на цялата опозиция, че ПБ ги принуждава да дават съгласие за нещо, което не е ясно какво е. Всички тези неясноти трябва да се адресират в наредба, която все още не е представяна за обществено обсъждане.

Вместо да отговори на обвиненията, социалният министър Наталия Ефремова избра по-есеистично представяне на законопроекта, като обяви, че дебатът за минималната заплата е разговор за квалификацията, производителността и средата на развитие на работещите и бизнеса. Общи приказки бяха и голяма част от изказванията на депутатите от ПБ. Така нито едно от опасенията на опозицията не намери смислен отговор. Времето за предложения между първо и второ четене е съкратено, така че още другата седмица поредната кръпка в Кодекса на труда може да е факт.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

минимална заплата

Още новини по темата

Формулата за минималната заплата се оказа гъвкава
17 Септ. 2026

Гърция вдига минималната заплата на €1000 от 2028-а
06 Септ. 2026

Дори по старата формула минималната ни заплата е най-ниска в ЕС
29 Авг. 2026

Бюджет 2027: 660 евро минимална заплата и 2400 евро таван за осигуровки
28 Авг. 2026

Готови са промените в Кодекса на труда за минималната заплата
24 Авг. 2026

Новата формула даде 672,80 евро минимална заплата
21 Авг. 2026

Развръзката за минималната заплата ще е утре
20 Авг. 2026

По-бавната инфлация ще дърпа нагоре минималната заплата
19 Авг. 2026

Минималната заплата за 2027 г. ще е до 667 евро
18 Авг. 2026

Правителството ще дава диапазон на минималната заплата
17 Авг. 2026

Минималната заплата ще е между 650 и 670-680 евро
14 Авг. 2026

Минималната заплата ще се равнява по 50% от основната
12 Авг. 2026

Има договорка за новата минимална заплата
11 Авг. 2026

ПБ няма намерение да пипа ранното пенсиониране
30 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки