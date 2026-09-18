ПБ гласува "черна кутия" на кабинета за минималната заплата

След три часа разправии депутатите на "Прогресивна България" гласуваха "празен чек" на правителството да определя минималната заплата. Това стана възможно единствено благодарение на ДПС, които спасиха кворума, за да се проведе гласуването. Депутатите на Румен Радев в залата бяха 119 и нямаше да стигнат, а опозиционните партии отказаха да се регистрират. Така кворум имаше, и предложението на правителството мина със 119 гласа "за".

Цялата опозиция единодушно се възмути от мъглявите текстове, по които занапред ще се определя най-ниското възнаграждение за страната. В законопроекта липсват ключови дефиниции какво е издръжка на живота, дългосрочна производителност и др. Не е записана и тежестта, която ще има всеки от четирите показателя. "Това е черна кутия и е част от общата ви концепция да концентрирате все повече власт", обяви Мартин Димитров от ДБ. Много други депутати също се възмутиха, че ги карат да подписват "празен чек" на правителството.

Многократно бе изтъквано, че новият механизъм няма да може да се приложи не само за тази година, но и следващата година, защото тепърва Националният статистически институт ще прави методика за измерване на издръжката на живота. Почти нямаше депутат, който да не посочи, че на практика правителството отрязва 20-30 евро от най-ниското възнаграждение, защото по суспендираната формула то трябваше да е 690 евро, а сега ще бъде най-много 672,80 евро. Оправете текстовете между първо и второ четене, призова Асен Василев от ПП. Той припомни на управляващите, че България е единствената европейска страна с увеличаващо се неравенство и то чисто математически ще продължи да се увеличава.

Какво гласуваха депутатите:

Минималната работна заплата за страната за следващата година се определя до 15 август на текущата година, като се вземат предвид следните критерии:

1. покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

2. общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

3. темп на растеж на работните заплати;

4. дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.

Проблемите с тези текстове са няколко. Въпреки че 15 август следва да дава добра предвидимост за бизнеса, към този момент, и особено през 2027 г., ще има проблем с набавянето на данните. Така общо формулирани, тези критерии позволяват, както изтъкна Мартин Димитров, на различни правителства да приемат различни минимални заплати. Оттам идва и възмущението на цялата опозиция, че ПБ ги принуждава да дават съгласие за нещо, което не е ясно какво е. Всички тези неясноти трябва да се адресират в наредба, която все още не е представяна за обществено обсъждане.

Вместо да отговори на обвиненията, социалният министър Наталия Ефремова избра по-есеистично представяне на законопроекта, като обяви, че дебатът за минималната заплата е разговор за квалификацията, производителността и средата на развитие на работещите и бизнеса. Общи приказки бяха и голяма част от изказванията на депутатите от ПБ. Така нито едно от опасенията на опозицията не намери смислен отговор. Времето за предложения между първо и второ четене е съкратено, така че още другата седмица поредната кръпка в Кодекса на труда може да е факт.