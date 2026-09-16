Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата е приканена да отстрани психолога Росен Йорданов от делото "Петрохан"

Кой нареди брифинга и кой разреши публикуването на експертизата, питат адвокати

16 Септ. 2026
На брифинга, организиран от прокуратурата, вещото лице Росен Йорданов (в профил на преден план) бе основен говорител.
На брифинга, организиран от прокуратурата, вещото лице Росен Йорданов (в профил на преден план) бе основен говорител.

Ина Лулчева и Деница Тодорова, адвокати на Стилияна Майсторова и Мирослава Иванова, са поискали Окръжна прокуратура-София да отстрани три от четирите вещи лица, подписали 153-страничната експертиза по случая "Петрохан". Това съобщи сайтът defakto.bg. Става дума конкретно за експертите Росен Йорданов, доц. д-р Владимир Велинов и  доц. д-р Александър Александров. Искането за освобождаването им е "заради недопустима пристрастност и предубеденост", несъвместими с ролята на неутрални експерти.

Във втора молба адвокатите искат да получат информация за брифинга, организиран от прокуратурата на 14 септември, на който бяха публично представени резултати и данни от разследването: кой и кога е наредил провеждането на брифинга, кое е наложило провеждането му, при положение, че още не са изготвени всички експертизи, а и прокуратурата сама е заявила, че предстои цялостен анализ на събраните доказателства. Защитниците питат още кой и как е решил кои лица да представят и коментират резултатите от експертизите и фактите по делото. 

Близките на пострадалите имат право и легитимен интерес да получат отговори на тези въпроси за упражняването на процесуалните им права, включително и за преценката дали са налице основания за отвод на някой от наблюдаващите прокурори и осигуряване на възможността за защита на пострадалите чрез други средства, включително и пред ЕСПЧ - Европейския съд по правата на човека, посочват адвокатите.

Те са изпратили и трета молба - във връзка с публикувания от от сайта „Епицентър“ пълен текст на комплексната съдебнопсихологична, психиатрична, сексологична и теологична експертиза, изготвена по досъдебното производство със заглавие „ПЪЛНАТА ЕКСПЕРТИЗА по случая „Петрохан“: Всичко е плод на индивид с тежка преференциална педофилия“. Пълният текст на същата експертиза е публикуван и в сайта „ПИК“.

Защитата се интересува дали тези публикации са били разрешени от наблюдаващите прокурори, и ако е така, иска да получи разрешението. В противен случай "молим да бъде извършена проверка за установяване на лицето, което е предоставило пълния текст на експертизата на медиите, както и да бъде ангажирана съответната му отговорност“, пишат адвокатите.

"В експертизата се съдържат недоказани съждения на пристрастни и предубедени вещи лица, засягащи пряко пострадалите. Поради това за пострадалите е от съществено значение да бъде установено дали това разгласяване е извършено с разрешение на компетентните органи или чрез неправомерно предоставяне на материал от досъдебното производство, както и кой е отговорен за това“, се посочва в молбата до прокуратурата.

 

От  първите дни

Адвокатите посочват, че психологът Росен Иванов, водещо вещо лице в експертизата и основен говорител на брифинга на прокуратурата, само дни след смъртта на шестимата от "Петрохан" и "Околчица", вече е имал отрицателна преценка за Ивайло Калушев. В интервю за БТН на 10 февруари той описва Калушев като "префернциален прелъстител" и"човек с тежки нарцистични проблеми, завел своя антураж, влияейки му чрез различни практики и начин на живот, философия и т.н., към един летален край. В следващо интервю за БНТ, на 15 февруари, Росен Йорданов определя Калушев като „професионален прелъстител и педофил“ и обяснява случилото се с намаляването на финансовите ресурси на групата, промяната в нейното положение и опасността от разкриване на определени обстоятелства.

Още преди да е назначен по делото и преди да е получил достъп до материалите по него, Росен Йорданов вече е дал категорични становища относно личността на Ивайло Калушев, неговите психологически характеристики, сексуални наклонности, поведение и мотиви. Той предварително е заел позиция по въпроси, които впоследствие е следвало да изследва като вещо лице. При това положение изобщо не е следвало да бъде назначаван за вещо лице по делото", категорични са адвокатите.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

делото Петрохан, Ина Лулчева, веши лица

Още новини по темата

Сарафов ще бъде и бързо уволнен от системата
23 Апр. 2026

Ина Лулчева: Защо "Петрохан" не се разследва от националното следствие

26 Февр. 2026

Прокуратурата лъже по делото срещу кмета на Варна, а съдът я подкрепя
17 Септ. 2025

Сезонът на протестите започна рехаво от Варна
02 Септ. 2025

Съдът смята, че Коцев "може би е знаел, че някой иска подкуп"

18 Юли 2025

Соня Клисурска: Не свидетелствах срещу Барбутов и получих обвинение
04 Юли 2025

Вероятно напълно незаконно се подслушват още много депутати
15 Окт. 2024

Адв. Ина Лулчева: Гешев е прокурор на Борисов
14 Септ. 2021

Прокуратурата действа стихийно по случая с Милен Цветков
22 Апр. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки