Прокуратурата е приканена да отстрани психолога Росен Йорданов от делото "Петрохан"

Ина Лулчева и Деница Тодорова, адвокати на Стилияна Майсторова и Мирослава Иванова, са поискали Окръжна прокуратура-София да отстрани три от четирите вещи лица, подписали 153-страничната експертиза по случая "Петрохан". Това съобщи сайтът defakto.bg. Става дума конкретно за експертите Росен Йорданов, доц. д-р Владимир Велинов и доц. д-р Александър Александров. Искането за освобождаването им е "заради недопустима пристрастност и предубеденост", несъвместими с ролята на неутрални експерти.

Във втора молба адвокатите искат да получат информация за брифинга, организиран от прокуратурата на 14 септември, на който бяха публично представени резултати и данни от разследването: кой и кога е наредил провеждането на брифинга, кое е наложило провеждането му, при положение, че още не са изготвени всички експертизи, а и прокуратурата сама е заявила, че предстои цялостен анализ на събраните доказателства. Защитниците питат още кой и как е решил кои лица да представят и коментират резултатите от експертизите и фактите по делото.

Близките на пострадалите имат право и легитимен интерес да получат отговори на тези въпроси за упражняването на процесуалните им права, включително и за преценката дали са налице основания за отвод на някой от наблюдаващите прокурори и осигуряване на възможността за защита на пострадалите чрез други средства, включително и пред ЕСПЧ - Европейския съд по правата на човека, посочват адвокатите.

Те са изпратили и трета молба - във връзка с публикувания от от сайта „Епицентър“ пълен текст на комплексната съдебнопсихологична, психиатрична, сексологична и теологична експертиза, изготвена по досъдебното производство със заглавие „ПЪЛНАТА ЕКСПЕРТИЗА по случая „Петрохан“: Всичко е плод на индивид с тежка преференциална педофилия“. Пълният текст на същата експертиза е публикуван и в сайта „ПИК“.

Защитата се интересува дали тези публикации са били разрешени от наблюдаващите прокурори, и ако е така, иска да получи разрешението. В противен случай "молим да бъде извършена проверка за установяване на лицето, което е предоставило пълния текст на експертизата на медиите, както и да бъде ангажирана съответната му отговорност“, пишат адвокатите.

"В експертизата се съдържат недоказани съждения на пристрастни и предубедени вещи лица, засягащи пряко пострадалите. Поради това за пострадалите е от съществено значение да бъде установено дали това разгласяване е извършено с разрешение на компетентните органи или чрез неправомерно предоставяне на материал от досъдебното производство, както и кой е отговорен за това“, се посочва в молбата до прокуратурата.

От първите дни

Адвокатите посочват, че психологът Росен Иванов, водещо вещо лице в експертизата и основен говорител на брифинга на прокуратурата, само дни след смъртта на шестимата от "Петрохан" и "Околчица", вече е имал отрицателна преценка за Ивайло Калушев. В интервю за БТН на 10 февруари той описва Калушев като "префернциален прелъстител" и"човек с тежки нарцистични проблеми, завел своя антураж, влияейки му чрез различни практики и начин на живот, философия и т.н., към един летален край. В следващо интервю за БНТ, на 15 февруари, Росен Йорданов определя Калушев като „професионален прелъстител и педофил“ и обяснява случилото се с намаляването на финансовите ресурси на групата, промяната в нейното положение и опасността от разкриване на определени обстоятелства.

Още преди да е назначен по делото и преди да е получил достъп до материалите по него, Росен Йорданов вече е дал категорични становища относно личността на Ивайло Калушев, неговите психологически характеристики, сексуални наклонности, поведение и мотиви. Той предварително е заел позиция по въпроси, които впоследствие е следвало да изследва като вещо лице. При това положение изобщо не е следвало да бъде назначаван за вещо лице по делото", категорични са адвокатите.