Ина Лулчева: Защо "Петрохан" не се разследва от националното следствие

МВР е арестувало незаконно поне 640 души, а няма нито един наказан за това, обяви още адвокатката

26 Февр. 2026Обновена
Ина Лулчева
Поради каква точно причина случаят "Петрохан" не се разследва от Националната следствена служба. Това попита адвокат Ина Лулчева в интервю за "Денят с Веселин Дремджиев". Тя обяви, че е много странно, че разследването е разделено между окръжната прокуратура в София и окръжната прокуратура във Враца. Едва ли при такова положение може да се очаква обективно и всестранно разследване, каза Лулчева. Според нея е било повече от ясно, че с този случай е трябвало да се занимава Националната следствена служба като се има предвид за какъв тежък случай става дума. Нормално е с това да се занимават хората, които имат най-голям опит в такива тежки разследвания, коментира тя. Това че делото не е дадено още в първата минута на НСлС означава, че никой няма намерение да установи цялата истина по този случай, смята тя.

Никой не е понесъл отговорност за обявени от съда за незаконни 640 полицейски ареста за последните 4 г., коментира още Ина Лулчева. Тя цитира данни на самото МВР. Става дума за случаи на задържани за 24 ч. от различни структури на вътрешното министерство, които по-късно магистратите са отменили като незаконни. 

Повод за разкритията на Лулчева е обявеният сега за незаконен 24-часовия арест на нейния подзащитен варненският кмет Благомир Коцев. Неговото задържане е извършено от служител на ГДБОП.

Лулчева каза, че обявеният за незаконен арест на клиента й Благомир Коцев е със същия статут като обявените за незаконни арести на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиарът на партията Севделина Арнаудова.

Според нея обаче се вижда двойният аршин по двата казуса, защото за задържането на Коцев още не може да се вземат мерки. А за ареста на Борисов има образувано дело срещу бившият премиер Кирил Петков, който дори няма право да задържа когото и да било.

Лулчева обяви, че за нито един друг незаконен арест обаче няма образувано производство срещу хората, които са го извършили, няма дори и проверка.

Довчерашният главен секретар на МВР: Махат ме заради "Петрохан", за да замитат следи

Довчерашният главен секретар на МВР Мирослав Рашков разпространи позиция, в която се опитва да обясни защо според него напуска системата на МВР. "Истинската причина е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея", пише той и добавя, че "как работят нейните политически аватари в служебното правителство стана ясно по време на изслушването в Народното събрание вчера".

"Тези хора, дори и в качеството им на министри, откриват "офиси" на МВР в ресторанти, където привикват подчинените им служители. Нещо, което се случва за първи път в професионалната кариера на тези служители. Оставям на съвестта на служебния министър на вътрешните работи начина, по който смята да работи, докато заема този пост. Но не приемам мачкането на разследвания и колеги заради служебното им положение", пише още Рашков.

Той щял да продължи да ги подкрепя и извън МВР, "защото очаквам лавина от следващи уволнения на професионалисти, маскирани като действия, свързани с провеждането на честни избори".

