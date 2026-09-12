Съпругата на Явор Дачков стана президентски съветник по външна политика

Галя Дачкова е журналист и преводач. А вече и съветник на Илияна Йотова по външна политика.

Галя Дачкова - съпруга на журналиста Явор Дачков, е станала съветник на президента Илияна Йотова. Назначена е с указ №288, считано от 1 септември 2026 г., става ясно от сайта на президентството.

Новоназначената съветничка е журналист и преводач, а съпругът й е в Инициативния комитет, издигнал Йотова за кандидат за президент.

Няма данни Галя Дачкова да е спец по дипломация и външна политика. През 2001 г. е защитила докторска дисертация по журналистика на тема „Фигури на другостта в българския печат: образът на мюсюлманите“. Специализирала е социална антропология на етничността в Университета „Лавал“ в Квебек, Канада (1999 г.), както и социална антропология в Свободния университет в Брюксел, Белгия (2002-2003 г.).

Новото попълнение в екипа на Илияна Йотова е родена през 1970 г. в Михайлово, Врачанско. Възпитаничка е на Френската езикова гимназия във Враца. Завършила е журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“.

Работила е във в. „Континент“, Агенция „Балкан“, Военния телевизионен канал, TV7, сайта „Гласове“. Преводач е на книгата „Руми и суфизмът“ на Ева дьо Витре-Мейерович.

Биографичните данни са от сайта на президентството.