Полиция обискира дългогодишен кмет от ГЕРБ

Полицията провежда акция в северозападната община Брусарци след сигнал за нарушения при изпълнение на проекти, финансирани по плана за устойчивост. Претърсени са домът на кмета Наташа Михайлова и кабинети в общината. Разследването е за престъпление по служба. Михайлова е няколко мандата кмет от ГЕРБ.

Самата тя призна за акцията. Проверяват се действията по два обекта. "Сградата на общината и училището в Брусарци“, посочи тя пред bTV. И по двата проекта са предвидени дейности за енергийна ефективност и саниране. „Нищо не е иззето, в момента те работят вътре. Проверяват необходимите документи“, заяви преди обед кметът за представителите на органите на реда. На въпрос дали очаква да бъде задържана, Михайлова отговори: „Не, няма как, няма и за какво".

В края на деня се оказа, че наистина не се е стигнало до арест. Михайлова само е разпитана в сградата на полицията в Монтана. Окръжният прокурор Росен Петков заяви за БТА, че прокуратурата ще даде повече информация по случая, след като се запознае с резултатите от проверката днес.