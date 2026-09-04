Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Три трупа разтърсиха Исперих

04 Септ. 2026
Илияна Кирилова

Три трупа шокираха Исперих. Първоначалните информации бяха за тройно убийство, но впоследствие данните сочат за двойно и самоубийство. По информация на БНТ баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си. Данните са били потвърдени от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Момичета са на 10 и 17 години, а бащата е намерен обесен. Той е работил като таксиметров шофьор, бил е разделен с майката, в депресия. 

Телата на децата са открити от техния дядо в къщата, в която са живеели. По-късно в изоставена постройка е намерил сина си.

БНР съобщи, че двете момичета са починали след наранявания с нож. Дядото отишъл в дома, тъй като от три-четири дни не успявал да се свърже със сина и внучките си.

Все още не са ясни мотивите  и точните обстоятелства около трагедията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Исперих, трупове, двойно убийство, самоубийство, тройно убийство

Още новини по темата

МОН установи тормоз върху ученика, самоубил се в с. Нова Махала
17 Февр. 2026

Хазартна зависимост е в основата на кървавата трагедия край Пловдив
24 Ноем. 2025

Ужас с тройно убийство, ранено дете и палеж се разигра в Руенско
21 Окт. 2025

Цяло семейство се самоуби край Сливница
19 Септ. 2025

Мъжът, който държа заложници, се самоуби в ареста
05 Окт. 2023

Рецидивист е арестуван за двойно убийство край София
05 Авг. 2023

Убиецът от Женския пазар се самоубил в затвора
23 Юни 2023

Пригожин: Всеки ден поставяме хиляди в ковчези
30 Апр. 2023

Простреляната в столичното метро жена почина
18 Май 2021

Борисов: На 1 март задължително отваряме ресторантите
14 Февр. 2021

Д-р Заргар получи българско гражданство пред двама министри
08 Февр. 2021

Иранският лекар от Исперих получи българско гражданство
05 Февр. 2021

Иранският лекар от Исперих е на път да получи български паспорт
30 Яну. 2021

Иранският лекар от Исперих описа българската си история
09 Яну. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за чудо е едно село да се прекръсти от Плевун на... Пелевун
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ