Три трупа разтърсиха Исперих

Три трупа шокираха Исперих. Първоначалните информации бяха за тройно убийство, но впоследствие данните сочат за двойно и самоубийство. По информация на БНТ баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си. Данните са били потвърдени от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Момичета са на 10 и 17 години, а бащата е намерен обесен. Той е работил като таксиметров шофьор, бил е разделен с майката, в депресия.

Телата на децата са открити от техния дядо в къщата, в която са живеели. По-късно в изоставена постройка е намерил сина си.

БНР съобщи, че двете момичета са починали след наранявания с нож. Дядото отишъл в дома, тъй като от три-четири дни не успявал да се свърже със сина и внучките си.

Все още не са ясни мотивите и точните обстоятелства около трагедията.