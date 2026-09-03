Съд реши Слави Трифонов да плати двойно за "Песен за Лена"

Лена Бориславова спечели и на втора инстанция делото срещу "Седем-осми" АД на Слави Трифонов, което заведе заради "Песен за Лена", пусната в социалните мрежи и партийната тв на ИТН "7/8" в началото на 2023 г. Бориславова, която беше депутат от ПП-ДБ, настояваше за 40 000 лв. обезщетение за уронен престиж заради въпросната песен, която прекрачва всички граници на политическата сатира и добрия вкус.

На първа инстанция - в Софийски градски съд, тя получи 20 000 лв, но сега на втора инстанция - в Апелативния съд в София, присъденото й обезщетение е в пълния размер на исканата от нея сума от 40 000 лв.

На практика и първата, и втората инстанция постановяват в полза на Лена Бориславова. Сегашното решение е по жалба на "Седем-осми" АД срещу акта на СГС. Фирмата на Слави Трифонов е поискала решението на първата инстанция да бъде отменено, но апелативните съдии не само не го правят, но и вдигат обезщетението на Лена Бориславова.

Коментар

Самата Бориславова коментира съдебното решение във Фейсбук, където написа, че е осъдила водача на ИТН "заради простащината му, липсата на мъжество и слабостта да води политическите си битки чрез обиди и клевети".

Тя се ангажира да използва част от обезщетението, за да създаде "фонд за правна защита на жени, атакувани по същия грозен начин от слаби мъже или жени или неуспели политици". Споделя и намерението си да стартира, заедно с други адвокати, "правна практика за защита срещу клевети, обиди и злоупотреба с доброто име и репутацията".

Решението на съда

За да увеличат обезщетението, трима апелативни съдии посочват, че "от ангажираните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите се установява, че след появата на песента ищцата е била в емоционален шок, ядосана, гневна, тревожна, притеснена, тъй като няколко дни преди това е разбрала, че е бременна и се е притеснявала за отражението на тези притеснения върху детето.

"Оттеглила се е от политически лидерски позиции, изпаднала в социална изолация, отменила пътувания в чужбина, отказвала участие в интервюта, не можела да спи, започнала да вдига кръвно и да има учестено сърцебиене, станала студена и индиферентна", посочват още съдиите. И добавят, че след появата на песента, Бориславова е "станала обект на подигравки от случайни граждани, които подвиквали изрази от песента /“хищна хиена- Лена“/, когато са преминавали край нея в България и в чужбина".

Съдът постановява и, че следва да се отчете, че към момента на излъчване и периода на разпространение на песента тя е била политик и депутат, но е напуснала, за да оглави политическия кабинет на министър-председателя Кирил Петков. "Същата е обществено известна личност, присъстваща в медийното пространство с участие в телевизионни предавания и дебати, което сочи на извод, че е лице, ползващо се с обществена подкрепа, като с разпространението на песента ищцата се е отдръпнала от политическия и обществен живот", пише още в мотивите.

Според съдиите, "обстоятелството, че ищцата е публична личност е допринесло за големия интерес и масовото разпространение на песента, като произведението е получило широк обществен отзвук, видно от представените по делото публикации, като песента е станала достояние на множество хора и е общодостъпна и към настоящия момент, което обуславя по-голям интензитет и продължителност на търпените страдания".

Съдът смята и, че трябва да се отчете, че Бориславова е била в начален период на бременността си, "като възраженията, че в песента това обстоятелство не е споменато, е ирелевантно за отчитане, че същата е била в специфичен период, изискващ повече грижи за физическото и емоционалното здраве, като са настъпили притеснения как причиненият й стрес и негативни емоции ще се отразят на бременността й."

Апелативните съдии обясняват и,че следва да се отчете и съдебната практика на ВКС по сходни казуси относно обидни и клеветнически твърдения за обществени личности и политици и изрежда няколко такива, в които присъжданите обезщетения са 40-50 000 лв.

След тези мотиви, съдът обявява, че на Бориславова се определя обезщетение в размер на 20 451.68 евро (40 000лв.). Отделно е законната лихва върху сумата от 28.02.2023 г. до окончателното плащане. Дружеството трябва да плати и 1200 евро на адвокатското дружество, което е представлявало Бориславова.

Съдът се аргументира за решението си като пише още, че от ангажираните по делото доказателства се установява, че представителят на ответното дружество Слави Трифонов в интервю е заявил, че "неговите продуценти са създали процесната песен, че са поискали разрешение от него да я излъчат и че им е било дадено, както и самият той е публикувал в профила си във Facebook, че сценаристите са създали текста, изпяли са я, създали са видеоклип към нея, а Евгени Димитров е подготвил музиката". Изрично е посочено, че страните по делото не спорят, че интервюто е автентично. Поради това дадените свидетелски показания, че песента им е била изпратена, записана на диск, от трето лице по пощата, не следва да се кредитират. Доводите на дружеството, че песента е „народно творчество“, обосновани с твърдения, че песента е съществувала от 1998 г със сходен текст и наименование „Хищна хиена“ и друг изпълнител П., не водят до изключване на отговорността на продуцента на предаването, тъй като процесната песен е с променен текст и макар и да е използвано при създаването й съществуващо музикално произведение, то двете нямат идентичност".

"Извършената преработка, персонализирането на съществуваща песен, с включване на вулгарни изрази конкретно спрямо ищцата, води до извод за наличие на ново произведение, създадено с цел унижение и уронване на авторитета на ищцата", посочват още апелативните съдии.