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Съд реши Слави Трифонов да плати двойно за "Песен за Лена"

Втората инстанция постанови още над 10 000 евро обезщетение за Лена Бориславова, плюс лихвите от 2023 г.

04 Септ. 2026Обновена
Лена Бориславова
БГНЕС
Лена Бориславова

Лена Бориславова спечели и на втора инстанция делото срещу "Седем-осми" АД на Слави Трифонов, което заведе заради "Песен за Лена", пусната в социалните мрежи и партийната тв на ИТН "7/8" в началото на 2023 г. Бориславова, която беше депутат от ПП-ДБ, настояваше за 40 000 лв. обезщетение за уронен престиж заради въпросната песен, която прекрачва всички граници на политическата сатира и добрия вкус.

На първа инстанция - в Софийски градски съд, тя получи 20 000 лв, но сега на втора инстанция - в Апелативния съд в София, присъденото й обезщетение е в пълния размер на исканата от нея сума от 40 000 лв.

На практика и първата, и втората инстанция постановяват в полза на Лена Бориславова. Сегашното решение е по жалба на "Седем-осми" АД срещу акта на СГС. Фирмата на Слави Трифонов е поискала решението на първата инстанция да бъде отменено, но апелативните съдии не само не го правят, но и вдигат обезщетението на Лена Бориславова.

Коментар

Самата Бориславова коментира съдебното решение във Фейсбук, където написа, че е осъдила водача на ИТН "заради простащината му, липсата на мъжество и слабостта да води политическите си битки чрез обиди и клевети".

Тя се ангажира да използва част от обезщетението, за да създаде "фонд за правна защита на жени, атакувани по същия грозен начин от слаби мъже или жени или неуспели политици". Споделя и намерението си да стартира, заедно с други адвокати, "правна практика за защита срещу клевети, обиди и злоупотреба с доброто име и репутацията".

Решението на съда

За да увеличат обезщетението, трима апелативни съдии посочват, че "от ангажираните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите се установява, че след появата на песента ищцата е била в емоционален шок, ядосана, гневна, тревожна, притеснена, тъй като няколко дни преди това е разбрала, че е бременна и се е притеснявала за отражението на тези притеснения върху детето.

"Оттеглила се е от политически лидерски позиции, изпаднала в социална изолация, отменила пътувания в чужбина, отказвала участие в интервюта, не можела да спи, започнала да вдига кръвно и да има учестено сърцебиене, станала студена и индиферентна", посочват още съдиите. И добавят, че след появата на песента, Бориславова е "станала обект на подигравки от случайни граждани, които подвиквали изрази от песента /“хищна хиена- Лена“/, когато са преминавали край нея в България и в чужбина".

Съдът постановява и, че следва да се отчете, че към момента на излъчване и периода на разпространение на песента тя е била политик и депутат, но е напуснала, за да оглави политическия кабинет на министър-председателя Кирил Петков. "Същата е обществено известна личност, присъстваща в медийното пространство с участие в телевизионни предавания и дебати, което сочи на извод, че е лице, ползващо се с обществена подкрепа, като с разпространението на песента ищцата се е отдръпнала от политическия и обществен живот", пише още в мотивите.

Според съдиите, "обстоятелството, че ищцата е публична личност е допринесло за големия интерес и масовото разпространение на песента, като произведението е получило широк обществен отзвук, видно от представените по делото публикации, като песента е станала достояние на множество хора и е общодостъпна и към настоящия момент, което обуславя по-голям интензитет и продължителност на търпените страдания".

Съдът смята и, че трябва да се отчете, че Бориславова е била в начален период на бременността си, "като възраженията, че в песента това обстоятелство не е споменато, е ирелевантно за отчитане, че същата е била в специфичен период, изискващ повече грижи за физическото и емоционалното здраве, като са настъпили притеснения как причиненият й стрес и негативни емоции ще се отразят на бременността й."

Апелативните съдии обясняват и,че следва да се отчете и съдебната практика на ВКС по сходни казуси относно обидни и клеветнически твърдения за обществени личности и политици и изрежда няколко такива, в които присъжданите обезщетения са 40-50 000 лв.

След тези мотиви, съдът обявява, че на Бориславова се определя обезщетение в размер на 20 451.68 евро (40 000лв.). Отделно е законната лихва върху сумата от 28.02.2023 г. до окончателното плащане. Дружеството трябва да плати и 1200 евро на адвокатското дружество, което е представлявало Бориславова.

Съдът се аргументира за решението си като пише още, че от ангажираните по делото доказателства се установява, че представителят на ответното дружество Слави Трифонов  в интервю е заявил, че "неговите продуценти са създали процесната песен, че са поискали разрешение от него да я излъчат и че им е било дадено, както и самият той е публикувал в профила си във Facebook, че сценаристите са създали текста, изпяли са я, създали са видеоклип към нея, а Евгени Димитров е подготвил музиката".  Изрично е посочено, че страните по делото не спорят, че интервюто е автентично. Поради това дадените свидетелски показания, че песента им е била изпратена, записана на диск, от трето лице по пощата, не следва да се кредитират. Доводите на дружеството, че песента е „народно творчество“, обосновани с твърдения, че песента е съществувала от 1998 г със сходен текст и наименование „Хищна хиена“ и друг изпълнител П., не водят до изключване на отговорността на продуцента на предаването, тъй като процесната песен е с променен текст и макар и да е използвано при създаването й съществуващо музикално произведение, то двете нямат идентичност".

"Извършената преработка, персонализирането на съществуваща песен, с включване на вулгарни изрази конкретно спрямо ищцата, води до извод за наличие на ново произведение, създадено с цел унижение и уронване на авторитета на ищцата", посочват още апелативните съдии.

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Лена Бориславова, Слави Трифонов, Песен за Лена

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