Шефът на ВВС: Новите F-16 нямат системите за самозащита

Шефът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев обяви, че получените 8 нови изтребители F-16 нямат инсталирана система за самозащита и предупреждение. Той направи това в интервю за БНТ.

„Системата за самозащита и предупреждение на самолета не е инсталирана. Защо я няма, не бих могъл да отговоря. Не я произвеждаме ние, но имаме уверението, че в рамките на следващата година може би ще започне инсталирането на системата. Очаквам към края на 2027 г. да има някакъв резултат“, каза Русев.

По думите му България е изпълнила своите финансови и договорни ангажименти: „Всичко е платено, всичко е в договора. Ние очакваме системата. Нищо не сме изпуснали от това, което е необходимо.“

Русев заяви, че пилотите постепенно ще разширяват подготовката си, включително с нощни полети. За да могат самолетите да бъдат използвани за носене на бойно дежурство обаче, е необходимо те да бъдат напълно комплектовани. Това означава да са налични системите за самозащита.

Шефът на ВВС: МиГ-29 или F-16?! И двата, дядо попе, и двата! Един от най-близките хора на премиера Румен Радев - шефът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев, се втурна да защитава съветските изтребители МиГ-29 от неназовани хейтъри. Той направи това в пост на страницата си във "Фейсбук".

„До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. Към април ще увеличим броя им на 15. Всичко върви по план. Това, което зависи от нас, го правим. Там, където нещата не зависят от нас, се опитваме да ги улесним и водим разговори с нашите съюзници, така че всичко да се изпълнява в съответствие с договора“, добави шефът на ВВС.

Командирът на ВВС коментира и очакваното закъснение при доставката на вторите осем самолета F-16: „Това не зависи от нас. Но аз имам възможност да разговарям на много високо ниво и по този въпрос. Смятам, че се прави всичко възможно и от двете страни срокът на закъснението да бъде намален. Нещо повече – ако е възможно, част от самолетите да бъдат доставени по-рано.“

„Има причини за това забавяне. Не бих си позволил да ги коментирам подробно, но те са външни и не зависят от нас. Това, което се тиражираше в медиите – че не сме надежден съюзник и затова не ни дават самолетите – е несериозно", смята Русев. Според него 16 самолета F-16, или една ескадрила, не са достатъчни за нуждите на България. „Със сигурност една ескадрила не е достатъчна. Може да погледнете всички западноевропейски държави. Дори и най-малките от тях имат десетки изтребители“, каза генералът.

Радев официално назначи близък приятел за шеф на ВВС Президентът Румен Радев официално назначи за шеф на ВВС един от най-близките си приятели. Със свой указ държавният глава определи за командир на Военновъздушните сили бригаден генерал Николай Русев, като го освободи от длъжността командир на 3-та авиационна база.

"Решението какъв да бъде следващият тип самолет обаче е политическо", подчерта той. Според него трябва да започнат разговори за придобиването на нова ескадрила, която да влезе на въоръжение през следващото десетилетие: „В момента се опитваме да намерим някакъв заместващ изтребител. През това време трябва да започнат разговори и за една нова ескадрила изтребители, която да постъпи на въоръжение примерно през 2035–2037 г. Тогава вече можем да кажем, че имаме две модерни и боеготови ескадрили, с които можем да защитаваме България.“

Русев уточни, че под „заместващ изтребител“ не разбира придобиването на още МиГ-29. „Говорим за многоцелеви самолет от западно производство. Не е задължително да бъде нов. Може да бъде и втора употреба, което ще бъде много по-евтино“, каза той.

Той не вижда проблем България да поддържа повече от един тип боен самолет: „Не е трудно. Съседните ни държави го показват – и Гърция, и Турция, и Румъния, и Полша. Аз съм привърженик на това да има два типа самолети, защото ако единият тип бъде приземен за известно време поради технически причини, другият остава да лети, да носи дежурство и да охранява въздушното ни пространство.“