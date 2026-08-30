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Разследване на Кьовеши в Германия опря и до България

Европрокуратурата арестува петима организатори на схема за измама с ДДС при търговия с безжични слушалки

Днес, 17:25
Лаура Кьовеши
ЕПА/БГНЕС
Лаура Кьовеши

По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен (Германия) в Чехия бяха арестувани петима души, заподозрени като организатори на престъпна схема за измама с ДДС, свързана с продажбата на безжични слушалки. В рамките на разследването, носещо кодовото име „Echo“, бяха иззети и активи в Чехия, Германия и Литва. Работата на европрокуратурата опря и до България, в която са били регистрирани фирми, участващи в схемата.

Смята се, че заподозрените са ръководители на организирана престъпна група, която е прилагала схема за измама с ДДС при търговията с AirPods поне от 2019 г. насам, като е нанесла щети на стойност приблизително 20 милиона евро в периода 2019–2023 г.

Хората на Кьовеши задържаха 8 души в България по дело за близо 1 млн. евро
Европейската прокуратура задържа 8 души в България, за измама със субсидии за близо 990 000 евро, свързани с програми за развитие на човешките ресурси. Това съобщи пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция. Сред задържаните има и длъжностно лице.
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Схемата е била създадена така, че да се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държави членки, които са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС), чрез учредяване на кухи фирми за симулиране на трансгранични вериги на доставки. Това е позволило на извършителите да искат възстановяване на ДДС, без съответният данък да е бил деклариран или платен в Германия.

Според събраните доказателства заподозрените са били управители или фактически ръководители на дружества, участващи във фиктивните вериги на доставки и регистрирани в България, Чехия, Германия, Унгария, Литва и Словакия.

Освен арестите, в Чехия са иззети и недвижими имоти. Замразени са и банкови сметки в Чехия, Германия и Литва.

Кьовеши: Не политизирайте избора на българския европрокурор
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши "призова българските власти да се въздържат от политизиране на процеса на подбор и да го завършат възможно най-бързо, в съответствие с приложимата правна рамка".
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