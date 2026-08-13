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Хората на Кьовеши пращат на съд лозар заради 348 хил. евро

13 Авг. 2026
Лаура Кьовеши
ЕПА/БГНЕС
Лаура Кьовеши

Българският офис на Европейската прокуратура внесе обвинителен акт срещу собственик на лозови масиви, обвинен, че опитал да получи евросредства в размер на 348 231 евро, като декларирал неверни данни.

През 2023 г. той подал заявление за кандидатстване за субсидии за проект, включващ засаждане на нови лозя, реконструкция на подпорни конструкции и изграждане на система за капково напояване в района на Ямбол.

Мъжът обаче невярно вписал в документите си, че е подал декларации за реколтата за 2020, 2021 и 2022 г. Разследването обаче установило, че за лозарската 2020 г. той не е подавал декларация за производство на винено грозде пред българските институции.

Благодарение на навременното разкриване на опита за измама, сумата не е била изплатена, обяснява пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши европрокуратура.

Ако вината на човека се установи в съда, го заплашват до 6 години затвор и глоба в размер до 5000 евро.

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Ключови думи:

Лаура Кьовеши, ЕППО, Европейска прокуратура, европейски делегирани прокурори

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