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Кабинетът ще търси нов европейски прокурор от България

В крайна сметка правителството на Радев реши да не залага на кандидатите от времето на кабинета "Желязков"

12 Авг. 2026
Мандатът на Теодора Георгиева, която беше представител на България в Колегията на европейската прокуратура, макар и да беше отстранена в последната година и половина заради дисциплинарно производство, изтече на 29 юли.
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Мандатът на Теодора Георгиева, която беше представител на България в Колегията на европейската прокуратура, макар и да беше отстранена в последната година и половина заради дисциплинарно производство, изтече на 29 юли.

Министерският съвет е решил да стартира нова процедура за избор на европейски прокурор от България. Това се е случило на оперативно заседание, проведено днес, съобщи Министерството на правосъдието.

"След анализ на всички действия на предходните две правителства, довели до отмяна от Върховния административен съд на Решение на МС, прието от служебния кабинет, и при съобразяване на констатираните правни дефицити, Министерство на правосъдието ще внесе за следващо заседание на кабинета решение за нова процедура по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор на Република България", се казва в съобщението.

Както "Сега" писа в началото на седмицата, кабинетът на Румен Радев не обжалва решението на Върховния административен съд, с което преди месец беше "пусната" процедурата за избор на европейски прокурор от България, проведена по време на правителството на Росен Желязков. Въпросната процедура беше отменена от служебния кабинет на Андрей Гюров като "страдаща от сериозни дефицити". От пресслужбата на правителството обясниха, че "предстои приемане на решение на Министерския съвет за възможните и целесъобразни варианти за продължаване на процедурата за избор на европейски прокурор или за откриването на нова".

Тримата номинирани по времето на кабинета на ГЕРБ са Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Точно по тяхна жалба ВАС отмени решението на правителството на Гюров, с което се ревизираше решението на кабинета "Желязков".

Мандатът на Теодора Георгиева, която е представител на България в Колегията на европейската прокуратура, макар и да беше отстранена в последната година и половина заради дисциплинарно производство, изтече на 29 юли. Последна дума за това кой да е приемникът ѝ като европейски прокурор има Съветът на ЕС, който избира и назначава един от предложените от правителството трима кандидати, подпомогнат от комитет по подбора.

Когато служебното правителство оттегли номинациите на тримата през април, служебният правосъден министър Андрей Янкулов обясни рестартирането на процедурата с това, че "тя страда от доста сериозни дефицити" - независимостта и политическият неутралитет на изборната комисия са под въпрос. Освен това процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни.

Няма никаква пречка тримата кандидати, които стигнаха до финала по времето на кабинета на ГЕРБ, да участват и в новата процедура.

Първо обаче правителството ще трябва да отмени решението на кабинета "Желязков" за номинирането на тримата. А те отново могат да оспорят това пред Върховния административен съд.

Как протече подборът на тримата си припомнете тук:

"Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
Европейският прокурор от България не е просто добре платена позиция в Люксембург.
СЕГА
20 Яну. 2026

 

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Ключови думи:

ЕППО, Димитър Беличев, Михаела Райдовска

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