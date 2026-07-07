ВАС набързо пусна процедурата за европрокурор на кабинета "Желязков"

БГНЕС Пламен Петков, Михаела Райдовска, Димитър Беличев (от ляво надясно) печелят на първа инстанция пред ВАС. Не е ясно дали кабинетът "Радев" ще обжалва.

Върховният административен съд "пусна" процедурата за избор на европейски прокурор от България, проведена по време на правителството на Росен Желязков, въпреки че тя беше отменена от служебния кабинет на Андрей Гюров като "страдаща от сериозни дефицити". Решението идва по-малко от месец след разглеждането на делото, което за ВАС е завидна бързина.

От решението на съдиите Сибила Симеонова, Весела Николова и Бойка Табакова излиза, че трите номинации, направени от правителството на Росен Желязков продължават към одобрение на европейско ниво - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Върховните съдии приемат, че решението на кабинета "Гюров" е незаконосъобразно.

Мандатът на Теодора Георгиева, която е представител на България в Колегията на европейската прокуратура, макар и отстранен от година и половина, изтича на 29 юли. Последна дума за това кой да е европейски прокурор има Съветът на ЕС, който избира и назначава един от предложените от правителството трима кандидати, подпомогнат от комитет по подбора.

Когато служебното правителство оттегли номинациите на тримата през април, служебният правосъден министър Андрей Янкулов обясни рестартирането на процедурата с това, че "тя страда от доста сериозни дефицити" - независимостта и политическият неутралитет на изборната комисия са под въпрос. Освен това процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни.

Кандидатите в новата процедура, която беше отворена, трябваше да станат ясни на 11 май. Беличев, Райдовска и Петков обаче обжалваха пред Върховния административен съд. "До произнасяне на ВАС с окончателен съдебен акт изпълнението на процедурата не може да продължи", обясни правосъдният министър Николай Найденов. Сега кабинетът "Радев" има право да обжалва решението на ВАС пред петчленен състав на съда. Още няма информация дали ще го направи.

"През последните седмици публично бяха дадени достатъчно сигнали, че очакванията по-скоро са за скоростно финализиране на процедурата, което би означавало продължаване на отменената, а не провеждането на нова. Излъчването на българските кандидатури за европейски прокурор в една изцяло непрозрачна и политически ангажирана процедура се оказа, че не представлява проблем и на европейско ниво. Същото впрочем видяхме и при възраженията ни относно кандидатурата за командирован национален експерт в Евроджъст, който беше приет безкритично от институцията", коментира пред "Сега" бившият служебен министър Андрей Янкулов.

Как протече подборът на тримата си припомнете тук:

НА БАВНИ ОБОРОТИ

В този казус обаче има една много любопитна подробност. Още преди Беличев, Райдовска и Петков да атакуват решението на кабинета "Гюров" за оттеглянето си, един от неуспелите кандидатите в процедурата, в която тримата бяха номинирани, оспори пред ВАС решението на правителството "Желязков" да ги номинира. Същото Шесто отделение на ВАС, в което има десетина съдии, има съвсем различна позиция, когато иде реч за обжалването на решението на кабинета "Желязков". Съдиите Николай Гунчев, Ирина Кюртева и Стела Динчева оставят без разглеждане жалбата на Светлана Шопова, като приемат, че решението на правителството за номинацията на Беличев, Райдовска и Петков изобщо не може да се обжалва. Мотивите им накратко - Регламентът за европрокуратурата не урежда вътрешната процедура по подбор. Няма и законов акт в България, който да регламентира процедурата. Един вид, правителството може да си реши каквото иска, без да подлежи на контрол. Пред съда, но този на ЕС, може да се атакува финалното решение на Съвета на ЕС за избора.

Шопова вече е атакувала определението на тричленния състав на ВАС с мотиви, че върховните съдии на практика казват, че едно действие не се подчинява

нито на правото на ЕС, нито на националното право. Това е формален подход, който не изследва духа и целта на нормите, се настоява в жалбата. Предстои по нея да се произнесе петчленен състав на съда.

Тук обаче съдът явно не намира спешност, защото от образуването на делото през петчленния състав в средата на май, няма отбелязано друго движение освен отвод в началото на юни. Статусът на делото е "за решаване".