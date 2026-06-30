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Хората на Кьовеши задържаха 8 души в България по дело за близо 1 млн. евро

Според разследващите това е организирана престъпна група за източване на европари по програми за подкрепа на заетостта

30 Юни 2026
Снимката е илюстративна.
ПРБ
Снимката е илюстративна.

Европейската прокуратура задържа 8 души в България, за измама със субсидии за близо 990 000 евро, свързани с програми за развитие на човешките ресурси. Това съобщи пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция.

Сред задържаните има и длъжностно лице. Арестите са свързани с разследване на дейността на организирана престъпна група, заподозряна в неправомерно получаване на средства от ЕС по програми за подкрепа на заетостта. ГДБОП е извършила осем претърсвания, при които са иззети документи и доказателства.

Според събраните до момента доказателства членовете на групата са използвали търговски дружества, за да кандидатстват по проекти, финансирани по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. Смята се, че те са представяли невярна информация и са създавали фиктивни трудови правоотношения, за да отговорят на изискванията за допустимост по програмата. Подозира се, че организираната престъпна група се е ползвала от съучастието на длъжностно лице.

Общият размер на средствата, за които се твърди, че са били неправомерно поискани и получени, възлиза на приблизително 990 000 евро.

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Ключови думи:

ЕППО, Лаура Кьовеши, европейски делегирани прокурори

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