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Кьовеши задържа стоки за над $2 млн. във Варна и Бургас

Митниците блокираха над 3800 бр. литиево-йонни модулни съоръжения и крепежни елементи с тегло от над 268 тона

03 Авг. 2026
Митничари преглеждат задържаната стока.
Митничари преглеждат задържаната стока.

Българската митница задържа стоки за милиони долари, тежаща стотици тонове по искане на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура. Това става ясно от официално съобщение на ведомството.

Агенция „Митници“, съвместно с офиса на Европейската прокуратура (EPPO) в България, в края на месец юли проведе действия по разследване, при които са задържани 12 контейнера със стоки за над 2 милиона щатски долара.

Задържани са над 3800 бр. технически литиево-йонни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 килограма. Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от Министъра на финансите за разследващи органи по дела на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура, и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна.

Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-йонни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз.

При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и за да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната.

Акцията е реализирана благодарение на доброто взаимодействие между Европейската прокуратура и българската Агенция „Митници“. Разследването по случая продължава.

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Ключови думи:

Лаура Кьовеши, митници, Европейска прокуратура

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