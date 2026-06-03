Изборът на европрокурор от България затъна в дела

БГНЕС/ЕПА Наскоро в ТВ интервю европейският главен прокурор Лаура Кьовеши каза, че ще бъде много неблагоприятно за Европрокуратурата да няма прокурор от България и този преходен период да продължи. "Как точно България ще организира процедурата - не е моя работа", каза тя и обърна внимание, че в останалите държави членки процедурите вече са приключили.

По всичко личи, че България ще остане без свой представител в Колегията на европейската прокуратура след 29 юли т.г., когато изтича мандатът на Теодора Георгиева. Така или иначе тя е отстранена от длъжност вече повече от година, но поне формално в момента на мястото има титуляр.

И докато краят на мандата на Георгиева е вече на хоризонта, то изборът на приемника ѝ тъне в неизвестност. Последна дума за това кой да е европейски прокурор има Съветът на ЕС, който избира и назначава един от предложените от правителството трима кандидати, подпомогнат от комитет по подбора.

Кабинетът "Желязков" номинира Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Служебното правителство на Андрей Гюров обаче оттегли номинациите им и отвори нова процедура по подбор.

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов обясни рестартирането на процедурата с това, че "тя страда от доста сериозни дефицити" - независимостта и политическият неутралитет на изборната комисия са под въпрос. Освен това процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни.

Кандидатите в новата процедура, която беше отворена, трябваше да станат ясни на 11 май. И досега обаче такава информация няма. Причината е висящото дело пред Върховния административен съд, в което са обединени жалбите на Беличев, Райдовска и Петков срещу оттеглянето им. То е насрочено за разглеждане за 10 юни, показа проверка на "Сега", като ВАС е отхвърлил исканията за спиране на изпълнението на решението на кабинета "Гюров". "До произнасяне на ВАС с окончателен съдебен акт изпълнението на процедурата не може да продължи", казва правосъдният министър Николай Найденов в отговор на депутатски въпрос от ДБ.

НА 180 ГРАДУСА

В този казус обаче има една много любопитна подробност. Още преди Беличев, Райдовска и Петков да атакуват решението на кабинета "Гюров" за оттеглянето си, един от неуспелите кандидатите в процедурата, в която тримата бяха номинирани, оспори пред ВАС решението на правителството "Желязков" да ги номинира. Същото Шесто отделение на ВАС, в което има десетина съдии, има съвсем различна позиция, когато иде реч за обжалването на решението на кабинета "Желязков". Съдиите Николай Гунчев, Ирина Кюртева и Стела Динчева оставят без разглеждане жалбата на Светлана Шопова, като приемат, че решението на правителството за номинацията на Беличев, Райдовска и Петков изобщо не може да се обжалва. Мотивите им накратко - Регламентът за европрокуратурата не урежда вътрешната процедура по подбор. Няма и законов акт в България, който да регламентира процедурата. Един вид, правителството може да си реши каквото иска, без да подлежи на контрол. Пред съда, но този на ЕС, може да се атакува финалното решение на Съвета на ЕС за избора.

Шопова вече е атакувала определението на тричленния състав на ВАС с мотиви, че върховните съдии на практика казват, че едно действие не се подчинява

нито на правото на ЕС, нито на националното право. Това е формален подход, който не изследва духа и целта на нормите, се настоява в жалбата. Предстои по нея да се произнесе петчленен състав на съда.

Как протече първият подбор си припомнете тук: