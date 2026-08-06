Радев може и да хареса европрокурорите, избрани от кабинета "Желязков"

Кабинетът на Румен Радев не е обжалвал решението на Върховния административен съд, с което преди месец беше "пусната" процедурата за избор на европейски прокурор от България, проведена по време на правителството на Росен Желязков. Въпросната процедура беше отменена от служебния кабинет на Андрей Гюров като "страдаща от сериозни дефицити". Това установи проверка на "Сега". 14-дневният срок за обжалване е започнал да тече на 20 юли. От ВАС потвърдиха, че вече е изтекъл и няма постъпили жалби.

След 10 дни размисъл по въпросите на "Сега" за позицията на кабинета във връзка с решението на ВАС, правителствената пресслужба призна в петък, че решението на ВАС "не е обжалвано и е влязло в сила". Лаконичният отговор допълва, че "предстои приемане на решение на Министерския съвет за възможните и целесъобразни варианти за продължаване на процедурата за избор на европейски прокурор или за откриването на нова".

Така, по всичко изглежда, трите номинации, направени от правителството на Росен Желязков, още са на масата и може да получат благословията и на кабинета "Радев" по целесъобразно и да продължат към одобрение на европейско ниво с оправданието, че страната ни се е забавила изключително много с процедурата. Тримата, избрани по времето на предишното правителство, са Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков.

Мандатът на Теодора Георгиева, която е представител на България в Колегията на европейската прокуратура, макар и да беше отстранена в последната година и половина заради дисциплинарно производство, изтече на 29 юли. Последна дума за това кой да е приемникът ѝ като европейски прокурор има Съветът на ЕС, който избира и назначава един от предложените от правителството трима кандидати, подпомогнат от комитет по подбора.

Когато служебното правителство оттегли номинациите на тримата през април, служебният правосъден министър Андрей Янкулов обясни рестартирането на процедурата с това, че "тя страда от доста сериозни дефицити" - независимостта и политическият неутралитет на изборната комисия са под въпрос. Освен това процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни.

Кандидатите в новата процедура, която беше отворена, трябваше да станат ясни на 11 май. Беличев, Райдовска и Петков обаче обжалваха пред Върховния административен съд. "До произнасяне на ВАС с окончателен съдебен акт изпълнението на процедурата не може да продължи", обясни тогава правосъдният министър Николай Найденов.

"През последните седмици публично бяха дадени достатъчно сигнали, че очакванията по-скоро са за скоростно финализиране на процедурата, което би означавало продължаване на отменената, а не провеждането на нова. Излъчването на българските кандидатури за европейски прокурор в една изцяло непрозрачна и политически ангажирана процедура се оказа, че не представлява проблем и на европейско ниво. Същото впрочем видяхме и при възраженията ни относно кандидатурата за командирован национален експерт в Евроджъст, който беше приет безкритично от институцията", коментира пред "Сега" бившият служебен министър Андрей Янкулов, когато се разбра за решението на ВАС.

Как протече подборът на тримата си припомнете тук:

Реакция

"Практическите последици от това положение са, че следващият български европейски прокурор, който ще наследи Теодора Георгиева, чийто мандат вече изтече, най-вероятно ще бъде избран измежду тримата кандидати, излъчени в национална процедура, която категорично не отговаря на критериите за независимост, прозрачност и политическа неутралност за подобен тип селекция за ключови постове в правосъдието. Най-показателно за горното е, че успешните кандидати бяха "познати" в журналистическа публикация отново на "Сега" преди решението на комисията по избор", коментира във "Фейсбук" бившият правосъден министър Андрей Янкулов.

И прогнозира дори кой ще спечели. "Един от тези трима кандидати фактически заема поста на български европейски прокурор от отстраняването на Георгиева през март 2025, така че както българският офис е оперирал за този вече не кратък период от време, вероятно ще продължи и занапред. Ръководството на Европейската прокуратура в лицето на европейския главен прокурор Кьовеши му даде много висока оценка в интервюто ѝ за бТВ наскоро. На база на какви постигнати резултати беше поставена тази оценка от нея, както и какво се случва по ключовите разследвания на офиса, за мен поне остана неясно. За разлика от оценката ѝ за управлението и личността на Теодора Георгиева. Селектирана всъщност след почти същата национална процедура, която опитахме неуспешно да променим", пише той.

ДВОЕН АРШИН

В този казус обаче има една много любопитна подробност. Още преди Беличев, Райдовска и Петков да атакуват решението на кабинета "Гюров" за оттеглянето си, един от неуспелите кандидатите в процедурата, в която тримата бяха номинирани, оспори пред ВАС решението на правителството "Желязков" да ги номинира. Същото Шесто отделение на ВАС, в което има десетина съдии, има съвсем различна позиция, когато иде реч за обжалването на решението на кабинета "Желязков". Съдиите Николай Гунчев, Ирина Кюртева и Стела Динчева оставят без разглеждане жалбата на Светлана Шопова, като приемат, че решението на правителството за номинацията на Беличев, Райдовска и Петков изобщо не може да се обжалва. Мотивите им накратко - Регламентът за европрокуратурата не урежда вътрешната процедура по подбор. Няма и законов акт в България, който да регламентира процедурата. Един вид, правителството може да си реши каквото иска, без да подлежи на контрол. Пред съда, но този на ЕС, може да се атакува финалното решение на Съвета на ЕС за избора.

Шопова вече е атакувала определението на тричленния състав на ВАС с мотиви, че върховните съдии на практика казват, че едно действие не се подчинява

нито на правото на ЕС, нито на националното право. Това е формален подход, който не изследва духа и целта на нормите, се настоява в жалбата. За разлика от делото на тримата срещу решението на кабинета "Гюров", решено за по-малко от месец, в случая на Шопова ВАС изобщо не бърза. То е решено на 20 юли. Петчленният състав (Таня Вачева, Анелия Ананиева, Станимир Христов, Николай Ангелов и Явор Колев) потвърждава акта на тричленката и отхвърля искането на Шопова както за отправяне на въпроси по темата до Съда на ЕС, така и за спирането на решението на кабинета "Желязков".