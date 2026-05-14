ВАС е принуден да разгледа жалба на прокурор, въстанал срещу Сарафов

Днес, 08:26
Владимир Николов
Булфото
Владимир Николов

Върховният административен съд ще трябва да разгледа жалбата на прокурор Владимир Николов, с която той иска да се спре предварителното изпълнение на махането му от ръководния пост на окръжен прокурор на Плевен. Това определя петчленен състав на съда, воден от бившия му председател Георги Колев.

През март тричленен състав на съда прие, че Николов е трябвало да оспори наказанието си, преди да пуска молби за спиране на предварителното изпълнение, той го направил преди произнасянето на съда. Освен това съдиите обясняват, че решението за наказанието на Николов вече е изпълнено - той е отстранен от ръководния пост още с произнасянето на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и затова няма как да се търси спиране на предварителното му изпълнение.

Горната инстанция обаче приема тези изводи за неправилни и лишаващи Николов от предвиденото в закона средство за защита срещу предварителното изпълнение на акта и неговия неблагоприятен ефект. Затова те отменят определението на тричленния състав и му връщат жалбата на прокурора за произнасяне по същество.

Николов беше наказан дисциплинарно с освобождаване от ръководната длъжност на 18 февруари. Това се случи след проточило се една година дисциплинарно производство, инициирано от и.ф. главен прокурор (тогава) Борислав Сарафов миналия април, когато той все още законно заемаше поста. Според Сарафов Николов не е изпълнявал служебните си задължения на окръжен прокурор.

Любопитна подробност е, че по времето, когато беше поискана дисциплинарката, Николов беше председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ). Предложението на Сарафов дойде точно в навечерието на общото събрание на асоциацията и предвиден избор на нов председател. Сарафов се е изказвал срещу Николов и асоциацията на отчетното събрание на редица прокуратури през седмиците преди сбирката на АПБ, разказаха прокурори пред "Сега". Развил е тезата, че Николов не може да е председател на асоциацията, тъй като гилдийната организация не го е защитила (Сарафов) в процедурата за избор на главен прокурор.

В крайна сметка ръководството на асоциацията беше подменено с приближени до Сарафов прокурори, като новата шефка на организацията - Елица Калпачка, вече е районен прокурор на Благоевград.

След наказанието на Николов в прокуратурата се завихриха процеси, на които не сме ставали свидетели от дълги години. Първо той даде няколко интервюта, в които критикува Сарафов и управленските му методи. Освен това 15 негови колеги излязоха с остра декларация в негова подкрепа, заявявайки, че дори прокурорите имат право да изразяват свободно мнението си.

Междувременно Николов поиска ВАС да спре предварителното изпълнение на наказанието му, докато той води дело срещу него.

В жалбата си той пише, че с допускането на махането му, преди съдът да се е произнесъл за наказанието, ще настъпят трудно поправими вреди - ще се отслаби ръководството на прокуратурата в област Плевен, което ще осуети и затрудни борбата срещу изборните престъпления. Твърди, че предварителното изпълнение ще доведе до значителни щети върху цялостния климат в съдебната система и застрашава обществения и публичен интерес прокурорите да са независими при изпълнение на функциите си.

Той обръща внимание, че дисциплинарното дело е можело да бъде инициирано от по-горен шеф в прокуратурата (например апелативният прокурор на Велико Търново), но не и от главния прокурор. Отделно пледира, че по силата на решение на Съдът на ЕС орган с изтекъл мандат, какъвто е Висшият съдебен съвет след октомври 2022 г., не може да налага дисциплинарни наказания.

