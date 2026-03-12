Пеевски се стресира от интервюто на вътрешния министър за "Сега"

Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски се е почувствал засегнат от интервюто, което снощи служебният вътрешен министър Емил Дечев даде за "Сега", и дори е сезирал прокуратурата.

Това, което притеснява Пеевски, е отговорът на Дечев на въпрос дали политикът трябва да е сред хората, от които ГДБОП да снеме сведения по проверката, която прави по сигнала на българския европрокурор Теодора Георгиева. "Ако е истинска проверка, би трябвало да се случи", казва министърът на въпрос дали Борислав Сарафов, градската прокурорка Емилия Русинова и Пеевски трябва да бъдат извикани за сведения от ГДБОП в рамките на проверката (32:30 минути от интервюто).

Лидерът на ДПС смята, че това е "недопустима намеса на служебния министър в работата на професионалния състав на МВР". Затова той е подал сигнал до Софийската градска прокуратура. Пеевски нарича твърденията на европрокурорката "донос", за който "вече два пъти съм сезирал ad hoc прокурора и СГП". Любопитно е защо той е упорито сезира ад хок прокурора, т.е. специалния прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му, като се има предвид, че той няма правомощия да работи по преписки срещу никой друг освен началниците на държавното обвинение. Като юрист, с дълъг следователски (поне на хартия) стаж, Пеевски би трябвало да е наясно с това. От електронните регистри се вижда, че сигналът му до спецпрокурора, подаден на 9 март, вече е препратен на Софийската градска прокуратура. Това вероятно ще се случи и с днешния му сигнал, освен ако в него не се твърдят престъпления на Сарафов или някой от заместниците му.

"А във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов (служебния правосъден министър) - това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия", завършва изявлението на Пеевски, без да сочи конкретика.

Интервюто на министър Дечев за "Сега" си припомнете тук: