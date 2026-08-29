ПБ започна голяма реорганизация по министерствата

Намеренията на управляващите да правят административна реформа и да съкращават хора започват да придобиват ясни очертания във все повече звена на държавната администрация, без това да засяга сектор "Сигурност", като на много места има опасения, че става дума за концентрация на много функции в по-малко звена и директна централизация.

На фона на сътресенията в здравното министерство и оставката на Ангел Кунчев, в последните дни станаха известни плановете за още две ключови структури – басейновите дирекции и одитирането на евросредствата. И при двете промените се обясняват със стремеж към по-добро разпределение на отговорностите, но предстои да се види дали няма да стане обратното.

В управлението на водите се тръгва към може би най-сериозната промяна след въвеждането на басейнови дирекции. Сега четирите басейнови дирекции изпълняват едновременно функции по управление и контрол на водните ресурси, а РИОСВ контролират заустването на отпадъчните води. Според управляващите, тези функции трябва да се разделят и контролът да се прехвърли изцяло към инспекциите. Това би спестило и административна тежест, тъй като един ползвател на вода или оператор може да бъде обект на контрол и от двете страни. На практика това създава предпоставки за проверки на едни и същи обекти и съоръжения, изискване на сходни документи и данни и ангажиране на допълнителен ресурс както на администрацията, така и на проверяваните лица, пише в мотивите.

Регионалните инспекции са 15 и прехвърлянето на контрола при тях би следвало на теория действително да подобри работата. В системата обаче има неофициална информация, че инспекциите ще бъдат намалени по региони на планиране, а не по области, както е приблизително сегашното им разпределение (някои РИОСВ отговарят за повече от една област). Това ще затрудни доста работата им. Има гласове и срещу преместването на контролните функции. "Когато една организация отговаря за предварителния, текущия и последващ контрол, не може да си измива ръцете с друга администрация (любим похват). Иначе ще чуваме често оправдания от типа "ние правилно поставихме условията, но РИОСВ не го контролират" или "ние го контролираме, но като не са му поставили условия сме безсилни", коментира по този повод Тома Белев от "Зелено движение".

Голяма реорганизация е планирана и в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите. Там сега има три дирекции, като само една извършва основната одитна дейност, а другите две са "Специфична одитна дейност" и дирекция "Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност“. В проект на промени в устройствения правилник се предлага равностойно разделение на програмите между трите дирекции, които се преформатират в дирекция „Одити на средства за регионално развитие“, дирекция „Одити на средства за социална политика и вътрешни работи“ и дирекция „Одити на средства за иновации и териториално сътрудничество“. Щатната численост се намалява с пет бройки, което долу-горе е връщане към положението от 2023 г., когато в агенцията са работили 72 души.

Започналите промени предизвикват лавина от слухове за случващото се в различни звена на администрацията. През седмицата излезе неофициална информация, че се съкращават бройки в социални структури, които и сега изнемогват поради липса на желаещи да работят неблагодарната работа при едни от най-ниските заплати в бюджетния сектор - инспекцията по труда, агенцията за социално подпомагане и др. Засега обаче тук няма публикувани промени, за да се види дали се излиза отвъд съкращаването на незаети щатове.

Особено взривоопасно е положението в здравното министерство, където министърът си откри широк фронт с намерението да реорганизира спешната помощ и здравните инспекции. Това беше причина за напускането на дългогодишния главен държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, който предупреди, че превръщането на сегашните самостоятелни инспекции в териториални дирекции на министерството ще създаде рискове при действията в извънредни ситуации. Работещите в спешната помощ също прогнозират хаос при прехвърлянето на цялата спешна помощ заедно с медицинските хеликоптери в един общ център. Бившият министър Илко Семерджиев твърди, че освен известните оставки от зам.-министър Петко Салчев и Кунчев, екипа на МЗ са напуснали и директори на ключови дирекции поради нежелание да носят отговорност за непопулярните промени. Все още няма яснота и кой ще поеме ключовият пост на главен държавен здравен инспектор.