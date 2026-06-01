Шефът на ВВС: МиГ-29 или F-16?! И двата, дядо попе, и двата!

Един от най-близките хора на премиера Румен Радев - шефът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев, се втурна да защитава съветските изтребители МиГ-29 от неназовани хейтъри. Той направи това в пост на страницата си във “Фейсбук”.

"Уважаеми приятели, последователи, случайно преминаващи и обикновени хейтъри, Постоянно се опитвам, къде успешно, къде не, да обяснявам, че ние, хората със сини пагони, не се делим на фили и фоби! Не членуваме в партии и НПО-та и не се интересуваме от моментните залитания и колебливите движения на ментално нестабилни индивиди! Та били те и разни политикани или "разбирачи"... Накратко - не робуваме на идеологии!", написа той.

Веднага след това добавя: "МиГ-29 или Ф-16?! И двата, дядо попе, и двата! Те са български и платени с народни пари! Нашата работа е да ги поддържаме изправни и да ги използваме до края на ресурса им, както правят всички останали европейски държави!".

Според ген. Русев МиГ-29 ще лети толкова, колкото е необходимо, а Ф-16 ще дежури тогава, когато е готов за това.

"На всички ни отдавна е ясно защо е тази ненавист и злоба само към МиГ-29 и към никоя друга по-стара но все още надеждна техника, нали?! Но и това го надживяхме. Е, някои не успяват! Но поне си имат обединяваща тема, по която да хейтят задружно! Опитите постоянно да се делят хората и техниката на праведни и неправедни минават далеч и встрани от нас.", коментира още шефът на ВВС.

"Оказа се излишно да убеждавам шепа хейтъри, че ние не заслужаваме етикетите, които ни се лепят, и епитетите, които се използват по наш адрес! Дали ви харесва, неуважаеми хейтъри и "експерти", или не няма никакво значение! Вие така или иначе сте безполезни и "не пеете в хора"!", твърди в гневния си пост генералът без в нито един момент да посочва кого точно има предвид.

"Убеден съм, скъпи приятели, че вече ви е пределно ясно, че некомпетентни лица и безсмислени НПО-та нямат нито капацитета, нито моралното право да диктуват събитията в БА и в частност ВВС. (Колкото и да им се иска). И това сериозно ги вбесява! Нека сами изживеят собствения си гняв, защото на никой не му се занимава с шепа злобни безделници?! Хубаво е да си гребал с пълни шепи от соца, като дългогодишен адютант на бивш партизанин, а сега да искаш същото и от демокрацията. Това, че си носил папките за подпис при шефа не те прави експерт по национална сигурност и отбрана! А дипломата - мале, мале, далеч под нивото на "експертните" му изяви!", пише емоционално шефът на ВВС.

Със странен език за висш военен той продължава: "Някога е било престижно да си учил в един съюз по-северно от нас пък сега удобно да обръщаш поизсъхналата, но пък обилно намазана палачинка. Но какво да се прави - човещинка, лицемерие или просто селективна амнезия?! И празник имахме неотдавна - Денят на храбростта. Видяха се и един-двама "храбеци" при това в първите редици... Но простено да им е! Те самите знаят колко са "харесвани" от народа. Тези хорица така и не излязоха от амплоато си на телевизионни коментатори! То като че ли това им е и капацитета?! А аз от сърце се радвам на "героичните" им напъни за ялови прогнози и анализи, и бурно аплодирам моралното им падение!", твърди още Русев.

Той напада някакви неназовани лица, които поставили началото на разрухата и унищожението на армията.

"Какво да ги правиш като живеят с убеждението, че са родени за длъжности от министър нагоре! И както бях споменал преди време - пусти суета и алчност! Сега само ще добавя мания за изява, и чувство за превъзходство над всички останали! За тях честата поява в медийното пространство е мярка за принадлежност към "каймака" на обществото! Нищо де, нали си вземат седмичната доза популярност - къде в ТВ, къде във ФБ!", атакува Русев По негови думи от тях можело да се очакват само кухи анализи и лозунги за лидерство.

"Аман от застарели апаратчици! Те много обичат и с "чужда баница помен да правят". Но не се учудвайте - при тях безчестието отдавна е норма на поведение! А чувството за принадлежност към нацията едва ли някога е съществувало! Това е положението "мили мои експерти"!", посочва още шефът на ВВС.

Веднага след това той посочва, че рязко се замислил "защо една воюваща страна иска да придобие изтребители, които родни "експерти" ожесточено отхвърляха като опция?!", имайки предвид определено Украйна, която взима "Грипен" от Швеция. Именно за тези самолети беше Румен Радев по времето, в което беше президент.

Преди време Русев каза в интервю по БНТ, че "категорично ВВС охранява българското въздушно пространство". "Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МиГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 г. и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МиГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия", заявява Русев и добавя: "МиГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност. Но това няма да стане тази година".