Зам.-председателят на ПГ на "Прогресивна България" Слави Василев заяви пред "Дарик радио", че "за първи път имаме премиер, който се е опълчил на американския президент". Поводът са американските военни самолети на софийското гражданско летище. В средата на май Румен Радев заяви, че е говорил и с Доналд Тръмп, и с Пийт Хегсет, че или ще паднат визите за САЩ за българите, или самолетите трябва да се махнат. Това трябваше да стане до края на май. Липсват публични данни какво са му отговорили американците. Вчера на заседанието на Министерски съвет Радев съобщи, че срокът за пребиваване на самолетите се удължава до края юни. Дотогава САЩ трябвало да ги предислоцират.

"На миналото заседание на Министерски съвет обявих, че при разговора с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор и аз напълно разбирам сложността от нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София", каза вчера премиерът Радев. "В политиката няма вечни приятели, а вечни интереси", обобщи случая депутатът Василев.

Тежестта на "Прогресивна България" в Народното събрание е толкова голяма, че депутатите от другите партии влизат в залата с наведена глава, заяви зам.-председателят на парламентарната група на ПБ. И допълни: "Не могат да припарят до нас".

"При нас няма фанфари, заявки, пълнене на медийното пространство, доказваме го с действия. Не знам дали има друго правителство и мнозинство в НС за толкова кратко време да са произвели толкова ясни резултати", каза още той.

По повод незаконния град във Варна Василев каза, че това са измеренията на корупцията в България. "Тя е повсеместна - на всяко едно ниво е имало държавен служител или административен служител или някой, който е закачен за цялата дълга верига от отговорности, от която всички смучат", каза още той.

Слави Василев коментира и случката в парламента, в която журналисти го упрекнаха, че ще посочва репортери, които да задават въпроси. "Човек се учи винаги. Докато влезеш в обувките на депутат е адаптация както за мен, така и за колегите, но това не е някаква трудност. Когато излязох в първия пленарен ден, аз в съгласие с председателя на парламентарната група Петър Витанов, излязох пред медиите да кажа две думи, защото стана какафония. Реших да приложа ред, посочвайки журналистите. Стана медийна дъвка. Продължавам да смятам, че трябва да има ред", посочи той.

Според него това било в услуга и в интерес на журналистите - когато чуваш канонада от въпроси, може удобно да избегнеш въпрос, на който не искаш да отговориш. "Предложих системата всеки да си зададе въпроса", обясни той.