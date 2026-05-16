Депутат от ПБ извика КАТ да го глоби

Абсурдна случка се разигра днес в София. Депутатът от “Прогресивна България” Слави Василев бе заснет да паркира луксозната си кола на забранено място. След като снимката бе публикувана в социалните мрежи, депутатът пусна пост, от който се разбра, че сам е повикал КАТ да го глоби. Забележителното в случая е, че депутатът е извършил повторно нарушение за тази цел. И изобщо не обяснява защо е паркирал неправилно първоначално. Но пък смята, че така дава пример за подражание.



“Днес паркирах неправилно и това се превърна в обществена тема. Тъй като вече си бях тръгнал, когато видях първата публикация, и за да няма съмнения, че ползвам каквито и да било облаги като народен представител - бих казал дори, че е тъкмо обратното - се свързах с „Пътна полиция“ и се разбрах с дежурния полицай да се върна на мястото на нарушението, за да може екип на КАТ да го констатира официално. Получих фиш за глоба серия GT №20322370 на стойност €25.56.

Истината е, че отговорността да бъдеш народен представител от „Прогресивна България“ и да носиш очакването за промяна означава, че нямаш право дори на най-дребните грешки”, написа Василев.