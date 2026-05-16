Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Депутат от ПБ извика КАТ да го глоби

Слави Василев за втори път паркира неправилно, за да му отчетат нарушението

Днес, 20:32
Колата на Слави Василев, паркирана неправилно
Фейсбук
Колата на Слави Василев, паркирана неправилно

Абсурдна случка се разигра днес в София. Депутатът от “Прогресивна България” Слави Василев бе заснет да паркира луксозната си кола на забранено място. След като снимката бе публикувана в социалните мрежи, депутатът пусна пост, от който се разбра, че сам е повикал КАТ да го глоби. Забележителното в случая е, че депутатът е извършил повторно нарушение за тази цел. И изобщо не обяснява защо е паркирал неправилно първоначално. Но пък смята, че така дава пример за подражание.

“Днес паркирах неправилно и това се превърна в обществена тема. Тъй като вече си бях тръгнал, когато видях първата публикация, и за да няма съмнения, че ползвам каквито и да било облаги като народен представител - бих казал дори, че е тъкмо обратното - се свързах с „Пътна полиция“ и се разбрах с дежурния полицай да се върна на мястото на нарушението, за да може екип на КАТ да го констатира официално. Получих фиш за глоба серия GT №20322370 на стойност €25.56.

Истината е, че отговорността да бъдеш народен представител от „Прогресивна България“ и да носиш очакването за промяна означава, че нямаш право дори на най-дребните грешки”, написа Василев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Слави Василев

Още новини по темата

ПБ обещава "бързи решения за Пеевски"
07 Май 2026

Слави Василев от ПБ: Бюджетът е само скелет и кожа
01 Май 2026

Политолог: Президентска република ала САЩ ще донесе промяната у нас
22 Юни 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса