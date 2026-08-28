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Градската прокурорка отърва съдебната глоба по делото "Хера"

Брадясалото дело е отложено за 29 октомври

Днес, 06:40
Срещу Емилия Русинова има висящо дисциплинарно производство заради пътуванията й с лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото.
Булфото
Срещу Емилия Русинова има висящо дисциплинарно производство заради пътуванията й с лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото.

Окръжният съд във Варна е отменил глобата от 511 евро, която наложи в края на юни на градската прокурорка Емилия Русинова, след като прие, че тя е причина за отлагане на делото за потъването на кораба "Хера". Това се вижда от протокола от последното заседание по делото.  

Русинова беше глобена, защото на заседанието през юли във Варна нямаше пратен прокурор от Софийската градска прокуратура, която наблюдава делото. В крайна сметка причината е намерена в деловодството. Русинова сочи пред съда, че с писмо от 17 юни е командировала прокурор, но въпросното писмо постъпило в регистратурата на СГП едва на 19 юни - датата на провеждане на съдебното заседание. Въпросното писмо е предоставено на съда и той отменя глобата на Русинова. 

От съдебния протокол от 19 юни ставаше ясно, че в градската прокуратура не приемат призовката, защото прокурорката, явяваща се дотогава във Варна - Василена Анастасова е върната в Софийската районна прокуратура, откъдето е била командирована в градската. В районната прокуратура също отказват призовката, защото не те са наблюдавали разследването. 

Инцидентът с кораба "Хера" стана на 13 февруари 2004 г. на няколко километра от северния вход на "Босфора". Тогава загинаха 19 моряци - 17 български и двама украински.

Разследването на случая продължи 15 години. Досъдебното производство е 111 тома, съдържащи 15 314 страници. По делото има близо 130 свидетели, част от които от от Украйна, Турция, Гърция и Италия. Вещите лица са близо 20. 

Първоначално обвиняемите бяха двама, но единият - генерален директор и ръководител "Експлоатация" на "Провидънс шипинг енд трейдинг" ООД, менажирало "Хера", почина през 2020 г. Така подсъдим остана само другият - технически директор и ръководител "Морски операции" във фирмата Стефчо Минчев. Той е в неизвестност от 2019 г. и затова делото се гледа в негово отсъствие. Проверка, направена от съда, показва, че той няма валидни документи за самоличност и въпреки международното му издирване, е неизвестно къде е. Адвокатът му сочи, че последният му телефонен разговор с Минчев е в началото на 2020 г., когато той заявил, че иска да участва в делото, но се намирал в Китай и заради ковид ограниченията не може да пътува. След това, адвокатът и близките му губят контакт с него. На практика няма данни дали той е жив.

За първи път обвинителният акт е внесен в Софийския градски съд през 2019 г. Но в крайна сметка делото е изпратено по подсъдност във Варна, откъдето са и двамата обвиняеми. 

После делото е върнато на прокуратурата за отстраняване на нарушения. Процесът тръгва по същество едва през 2023 г.

За него са ангажирани 5-членен съдебен състав, резервен съдия и резервен заседател. За всяко заседание в залата се явяват и близки на загиналите. Част от близките на моряците от Украйна не са издирени заради войната.

Следващото заседание по делото във Варна е насрочено за края на октомври. Тогава се чака изпълнение на съдебна поръчка от Турция, както и разпит на двама гръцки граждани.

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