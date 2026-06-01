Военният министър: Нито имаме пари, нито нужда от ракетите за F-16

България нито има пари, нито има нужда от много ракети за закупените от САЩ 16 изтребители F-16. Това се разбра от изявление на военния министър Димитър Стоянов в Хасково. Така той коментира появилата се информация за евентуална покупка на 125 ракети AMRAAM за изтребителите F-16 за близо 1 млрд.долара

Министърът подчерта, че към момента не е осигурено финансиране за подобна сделка и според него България няма необходимост от толкова голямо количество ракети. „Не са предвидени средства нито през следващата, нито през по-следващата година за закупуването на такъв брой ракети за F-16“, заяви Стоянов. Той натърти, че решението на Конгреса на САЩ представлява разрешение за евентуална продажба, но не и сключен договор.

Ден по-рано бе обявено, че Пентагонът продава на България въоръжение за $957 млн. Основно става въпрос за 125 ракети въздух-въздух AIM-120C-8 AMRAAM, пет секции за насочването им и четири ракети AIM-9X Block II, смятани за най-модерните за близък бой.

Към тях има оборудване, софтуер, услуги и други елементи. Те са за българските F-16 и с тях общата стойност на обновяването на българските военновъздушни сили по тази поръчка от април 2022 г.. достига $2.63 млрд.

Данните са от разсекретено писмо, с което Агенцията за сътрудничество в отбраната (DSCA) уведомява Конгреса на САЩ на 11 май 2026 г.

През 2019 г. тогавашното правителство - третият кабинет "Борисов", плати 1,3 млрд. долара (2,2 млрд. лв.) по договор между САЩ и България за производството и придобиването на осем самолета F-16 Блок 70 (шест едноместни и два двуместни). Пакетът включи обучение на пилоти и наземни екипажи, логистика, помощно оборудване и военна техника. Плащането бе одобрено и от парламента на 26 юли 2019 г. Всички машини пристигнаха вече в България и са в процес на техническо и летателно приемане.

През ноември 2022 г. пък беше дадена зелена светлина на сделката, с която България ще придобие още 8 американски изтребители F-16C/D Block 70. Стойността на втората сделка е $1 296 412 185. Тези самолети още не са пристигнали и вероятно ще се забавят с поне една година.

Покрай самолетите бяха вложени пари и за инфраструктура и за хангари в Граф Игнатиево. Допълнително се дадоха пари и още оборудване.

Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с поетите ангажименти към съюзниците от НАТО, заяви още министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му целта за отделяне на пет процента от брутния вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде постигната до 2035 г.. От тях 3,5 процента ще бъдат насочени към преки военни разходи и придобиване на военно оборудване, а останалите 1,5 процента – към дейности, свързани с киберотбраната, военната мобилност и инфраструктурата с отбранително значение.

„Миналата година разходите за отбрана бяха около 2,13 процента от БВП. Поет е ангажимент пред нашите партньори и съюзници от НАТО те да продължат да нарастват, така че няма да бъдат по-малко и през настоящата година“, каза министърът.

По думите на Стоянов проектите с най-напреднала подготовка са придобиването на триизмерни радари и на 155-милиметрови гаубици. Очаква се част от проектите за модернизация да получат финансиране по европейския механизъм SAFE.