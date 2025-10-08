Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Делото "Корал" срещу Лена Бориславова тръгва по същество

Днес, 14:44
Лена Бориславова се яви пред съда вчера с адвоката си Даниела Доковска.
Булфото
Лена Бориславова се яви пред съда вчера с адвоката си Даниела Доковска.

Делото "Корал" срещу Лена Бориславова от ПП ще се гледа по същество. Това реши вчера Софийският районен съд на разпоредителното заседание по делото. Защитата на депутатката имаше възражения, че прокуратурата е допуснала съществени процесуални нарушения и далото трябва да бъде върнато за доразследване. Съдия Даниела Тошева обаче прие, че пропуски в обвинението няма. 

Гледането на делото по същество беше насрочено за ноември. Защитата има право да обжалва отказа на съда да върне делото на прокуратурата.

Борислава е обвинена за това, че през май 2021 г. с две деяния съзнателно се ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение "Да запазим Корал", а действително не било така. Обвинителният акт срещу нея беше внесен веднага след като тя се отказа от имунитета си и ѝ повдигнаха обвинение. Въпросните документи били използвани пред Агенцията по вписванията, за да се докаже, че е прекратено правното отношение между Кирил Петков и Сдружение "Да запазим Корал".

Процесът за документна измама се забави с няколко месеца, тъй като се наложи да тръгне отначало заради продължително отсъствие на съдията. Всички дела на състава бяха поети от нов магистрат и започнаха отначало.

Както и пред първия съдия, и сега защитата пледира, че Бориславова е била разследвана още преди да бъде поискан депутатският ѝ имунитет. Според първия съдия по делото не може да се приеме, че разследването е насочено изначално към Лена Бориславова.

Дори да е било допуснато нарушение, ако разследването е започнало, докато Бориславова е била с имунитет, то това нарушение не би било отстранимо, тъй като разследването не може да бъде повторно започнато отначало, аргументира се съдът сега, както и през април.

И този състав на съда е решил делото да се гледа само по административен ред, т.е. ако Бориславова бъде призната за виновна, тя няма да бъде осъдена, а само санкционирана административно с глоба.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лена Бориславова, Корал

Още новини по темата

КПК отказа да разпита Бориславова, Петков и Василев
06 Окт. 2025

Кирил Петков искал мъжът на Лена Бориславова да стане зам.-кмет
27 Юни 2025

Бориславова осъди Слави Трифонов заради "Песен за Лена"
18 Юни 2025

Л. Бориславова: Пеевски никога не е бил по-близо до реално разследване
30 Март 2025

Прокуратурата е бърза, но не смела и сръчна
26 Февр. 2025

Прокуратурата внесе скоростно в съда и делото срещу Лена Бориславова
20 Февр. 2025

Прокуратурата предяви обвинението на Лена Бориславова
07 Февр. 2025

Лена Бориславова е призована да получи обвинение
29 Яну. 2025

Лена Бориславова се отказа от имунитета си
22 Яну. 2025

Радостин Василев и още двама депутати се отказаха от имунитетите си
08 Яну. 2025

Кирил Петков: Вече съм обвиняем
19 Дек. 2024

4 неудобни въпроса за прокурорския залп срещу ПП
18 Дек. 2024

Сарафов се определи като пощенска кутия за имунитети
17 Дек. 2024

Прокуратурата чакала работещ парламент за имунитета на Лена Бориславова
16 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар