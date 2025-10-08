Делото "Корал" срещу Лена Бориславова тръгва по същество

Делото "Корал" срещу Лена Бориславова от ПП ще се гледа по същество. Това реши вчера Софийският районен съд на разпоредителното заседание по делото. Защитата на депутатката имаше възражения, че прокуратурата е допуснала съществени процесуални нарушения и далото трябва да бъде върнато за доразследване. Съдия Даниела Тошева обаче прие, че пропуски в обвинението няма.

Гледането на делото по същество беше насрочено за ноември. Защитата има право да обжалва отказа на съда да върне делото на прокуратурата.

Борислава е обвинена за това, че през май 2021 г. с две деяния съзнателно се ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение "Да запазим Корал", а действително не било така. Обвинителният акт срещу нея беше внесен веднага след като тя се отказа от имунитета си и ѝ повдигнаха обвинение. Въпросните документи били използвани пред Агенцията по вписванията, за да се докаже, че е прекратено правното отношение между Кирил Петков и Сдружение "Да запазим Корал".

Процесът за документна измама се забави с няколко месеца, тъй като се наложи да тръгне отначало заради продължително отсъствие на съдията. Всички дела на състава бяха поети от нов магистрат и започнаха отначало.

Както и пред първия съдия, и сега защитата пледира, че Бориславова е била разследвана още преди да бъде поискан депутатският ѝ имунитет. Според първия съдия по делото не може да се приеме, че разследването е насочено изначално към Лена Бориславова.

Дори да е било допуснато нарушение, ако разследването е започнало, докато Бориславова е била с имунитет, то това нарушение не би било отстранимо, тъй като разследването не може да бъде повторно започнато отначало, аргументира се съдът сега, както и през април.

И този състав на съда е решил делото да се гледа само по административен ред, т.е. ако Бориславова бъде призната за виновна, тя няма да бъде осъдена, а само санкционирана административно с глоба.