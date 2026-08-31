Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата не се отказва от делото срещу Лена Бориславова

Прокурорите са протестирали оправдателната ѝ присъда

Днес, 15:08
Лена Бориславова
БГНЕС
Лена Бориславова

Делото за документно престъпление срещу бившата депутатка от „Продължаваме промяната“ (ПП) Лена Бориславова не е приключило. Прокуратурата не се е отказала да поддържа обвинението срещу нея, по което миналата година Софийският районен съд (СРС) я оправда. Държавното обвинение е протестирало присъдата и това става ясно от определение на Софийския градски съд (СГС), с което делото пред втората инстанция е насрочено за 2 октомври, съобщава "Лекс".

Лена Бориславова беше обвинена за документно престъпление по т.нар. казус „Корал“. Става дума за обстоятелствата при освобождаването на бившия лидер на ПП Кирил Петков от сдружението „Да запазим Корал“ през 2021 г. До разследването се стигна след сигнал на председателя на сдружението Атанас Русев, който твърди, че през 2021 г. Бориславова е представила пред Агенцията по вписванията пълномощно и други документи с подправен негов подпис. Става дума за изготвено пълномощно от негово име, както и протокол от заседание на сдружението, а целта била Кирил Петков да бъде освободен навреме като член на Управителния съвет на „Да запазим Корал“, за да може да стане министър на икономиката в първото служебно правителство на Румен Радев.

Според обвинението на два пъти Бориславова е използвала неистински документи, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение „Да запазим Корал“.

Атанас Русев подаде сигнала срещу нея две години по-късно и заяви тогава, че не вярвал, че можел да получи справедливо разследване по-рано, докато Кирил Петков е бил премиер или част от управлението. Петков пък му отговори тогава, че сигналът е компромат, а Русев се обърнал срещу него, след като Петков занесъл списък с 19 имена в прокуратурата, между които бил и Румен Николов-Пашата, с когото Русев се познавал и му се обаждал да му държи сметка, че го е включил в списъка.

По време на съдебното следствие в СРС Бориславова заяви, че не е извършила престъпление и посочи, че всички в сдружението за запазване на плажа са били наясно, че Кирил Петков е напуснал, за да стане министър. Тогава Бориславова обясни, че е държала електронния подпис на бюрото си с написана парола до него и било възможно всеки да го използва.

Според нея нямало смисъл да се използват неистински документи за напускането на Петков, тъй като според чл.13 от Устава на „Да запазим Корал“ прекратяването на членството ставало със заявление за напускане, без да е нужно съгласие и решение на други. Освен това участието в сдружението не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс.

Оправдателната присъда и мотивите към нея на съдия Даниела Тошева от районния съд така и не бяха публикувани.

Делото в СГС пък ще бъде разгледано от състав с председател и докладчик Мирослава Тодорова.

Междувременно Лена Бориславова излезе от активната политика и преди няколко месеца обяви създаването на нова гражданска организация – Институт за правосъден мониторинг, на която е директор.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лена Бориславова

Още новини по темата

Лена Бориславова отпада от листите

21 Яну. 2026

Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова
19 Ноем. 2025

Съдът оправда Лена Бориславова по обвинение в документно престъпление
18 Ноем. 2025

Прокуратурата ще е принудена да провери за натиск по делото "Коцев"
21 Окт. 2025

Делото "Корал" срещу Лена Бориславова тръгва по същество
08 Окт. 2025

КПК отказа да разпита Бориславова, Петков и Василев
06 Окт. 2025

Кирил Петков искал мъжът на Лена Бориславова да стане зам.-кмет
27 Юни 2025

Бориславова осъди Слави Трифонов заради "Песен за Лена"
18 Юни 2025

Л. Бориславова: Пеевски никога не е бил по-близо до реално разследване
30 Март 2025

Прокуратурата е бърза, но не смела и сръчна
26 Февр. 2025

Прокуратурата внесе скоростно в съда и делото срещу Лена Бориславова
20 Февр. 2025

Прокуратурата предяви обвинението на Лена Бориславова
07 Февр. 2025

Лена Бориславова е призована да получи обвинение
29 Яну. 2025

Лена Бориславова се отказа от имунитета си
22 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ