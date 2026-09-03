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"Китка" незаконни водомери изникна при спиране на кран в Баба Алино

ВиК - Варна спря водата за пет сгради

Днес, 15:13
Служителят на ВиК се е запътил към изпълнение на задачата.
БНР
Служителят на ВиК се е запътил към изпълнение на задачата.

След тока, и водата бе спряна днес към пет от постройките в местността Баба Алино. Това са сгради, за които още от септември миналата година има заповеди на общината, че са незаконни, като последващите обичайни административни и съдебни процедури са преминали (макар че инвеститорът в момента се опитва през съда да осуети). Миналата седмица бе направен неуспешен опит да се спре водата, но сега кранът бе завъртян успешно от служители на ВиК - Варна. Лично главният инженер на водното дружество се яви за операцията. И в съответната шахта вместо един водомер, бе намерена цяла "китка" - девет устройства. Според служителите на ВиК това е технически трудно за изпълнение решение, но е част от незаконното присъединяване.

Петте сгради, в които има доста жилища, в момента са необитаеми. При спирането на тока пострадаха и други обекти, "навързани" след тях. Предстои да се види колко точно сгради сега ще се окажат и без вода.

А собствениците продължават да твърдят едно и също: плащали са си чинно сметки и за ток, и за вода, и данъци; как така са им вземани парите, след като всичко е незаконно?

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Ключови думи:

Баба Алино, ток, вода

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