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Жители на Баба Алино не пуснаха ВиК да им спре водата

28 Авг. 2026
Част от къщите на Баба Алино.
FB/Благомир Коцев
Част от къщите на Баба Алино.

Малък скандал имаше днес на Баба Алино, след като ВиК-Варна опита да спре водата в същите пет сгради, на които ЕРП Север прекъсна вчера тока. Служителите на водното дружество пристигнаха с полиция, а живущите се събраха, протестираха и в крайна сметка - нищо не бе спряно. Конкретната причина: водният кран е общ за комплекса; ако ВиК го завърти, спира водата и на останалите обекти; в петте тя може да се спре чрез вътрешните кранове, но пък сградите са били заключени при пристигането на служителите - да влязат на своя глава ще е самоуправство.

А вчера токът наистина е бил спрян за повече от пет сгради, както твърдят собствениците, макар Енергото да говори единствено за пет. Просто след петте на мрежата били закачени и други.

Въпросните пет сгради са констатирани като незаконни още през есента на 2025 г. от община Варна. Именно те са причината Благомир Коцев да твърди, че единствено общината е направила нещо срещу незаконното строителство (реално по това време кметът е бил в ареста).

Междувременно варненският административен образува дело по искане на дружеството „Форест Клуб Варна“ за пускане на тока. Обясненията на собствениците пък са еднозначни - плащали са си редовно и за ток, и за вода (на дружеството - то на комуналните фирми), имат документи", всичко е законно - ако не е, как така са им прибирали парите.

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Ключови думи:

Баба Алино, ток, вода

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